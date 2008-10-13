Adnan Hoca'nın müridleri okullara sızdı

İzmir Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kaymakamlığı’nın ‘Adnan Hoca’ ve ‘Harun Yahya’ olarak bilinen, evrim teorisine karşı çıkan Adnan Oktar'ın fahri başkanlığını yaptığı Milli Değerleri Koruma Vakfı'nın okullarda ‘uzay ve yerbilimleri’ konulu konferans düzenlemesine onay verdi.



Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sözkonusu konferansın bugün gerçekleşirken, bu hafta bir anadolu lisesinde daha konferans verileceğini belirten Eğitim Sen 1 Nolu Şube Sekreteri Abdullah Tunalı, “Çalışmaları da bilim dışı olarak değerlendirilen bu vakfın, sözde bilimsel konferanslarla okullara girmesine izin verilmesi düşündürücüdür, izin iptal edilmelidir” dedi. Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Yıldız, vakfın yasa sınırları içerisinde faaliyet gösterdiğini, iznin Adnan hoca adıyla alınmadığını, reddetmek için bir gerekçenin de bulunmadığını savundu.



Eğitim- Sen Sekreteri Abdullah Tunalı, şubede düzenlediği, eğitim sekreteri Sedat Yağmur ile örgütlenme sekreteri Barış Çam'ın da katıldığı basın toplantısında milli eğitim yetkililerinin aymazlık içinde olduğunu öne sürdü. İnternette bir tuşla yapılacak araştırmayla bu vakfın ne olduğunun hemen görüleceğini belirten Tunalı, verilen onay yazısını göstererek, şunları söyledi:



“Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önerisi ve Konak Kaymakamlığığı'nın 7 Ağustos 2008 tarihli oluru ile ilçemizdeki anadolu liselerinde ‘uzay ve yerbilimleri' konulu sözde bilimsel konferanslar düzenlenmektedir. Bilindiği üzere bu vakıf ve başkanı Adnan Oktar bilimin temel teorilerinden olan Evrim Teorisi'ni karalamaya yönelik, bilimsel temellerden yoksun kitap, konferans gibi çalışmalar yapmaktadır. Bu vakfın başkanı Adnan Oktar, 1980'li yıllarda basında sosyete tarikatı iddialı haberlere konu olmuş, laikliğe aykırı hareket ve şahsi amaçlı dini propaganda yapmaktan yargılanmış, bu dava Adli Tıp Gözlem Dairesi'nden 'cezai ehliyeti yok' raporu almış bir kişidir.”



Konferans vereceği söylenen Turgut Aksu'nun ise uzman olmadığını belirten Tunalı sözlerini şöyle sürdürdü:



“Vakfın konusunda uzman diye tanıttığı Turgat Aksu'nun İşletme Bölümü mezunu olduğu ve bu konuda uzmanlaşmasını sağlayacak hiçbir eğitim almadığı bilinmektedir. Üstelik bu kişi Adnan Oktar'ın şantaj yapmak ve çete kurmaktan yargılandığı davada çetenin siyasi bağlantılarını sağlamak suçlamasıyla sanık sandalyesine oturmuştur. Bu dava daha sonra zaman aşımı ile düşmüştür. Mensuplarının toplum nezdinde meşruluğu ve güvenirliliği olmayan, çalışmaları ise bilim otoriteleri ve çevrelerince bilim dışı olarak değerlendirilen bu vakfın milli eğitim müdürlükleri izni ve aracılığıyla (İstanbul 2005, Mersin 2006) okullarımızda konferans vermesi düşündürücüdür. İstendiğinde internetten bile bu bilgilere kolayca ulaşılabicekken aslında duruma göz yuman yetkililer derhan bu izni iptal etmeli, görevlerinin laik ve bilimsel bir eğitim gerçekleştirmek olduğunu tekrar hatırlamalıdır.”



Tunalı, vakfın bugün Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde çarşamba günü ise Konak Anadolu Lisesi'nde konferans düzenleyeceği bilgisinin ellerinde olduğunu da vurguladı. Tunalı, Eğitim Sen'in internet sitesine erişimin bir süre önce, sendikanın bu kişi ve kuruluşun bilim dışı ve gerici faaliyetlerine yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle engellendiğini de hatırlattı.



Sakınca yokmuş



Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Yıldız, ‘Adnan hocacılar’ın okullarda konferans düzenlemelerine izin vermesine ilişkin soruları yanıtladı ve şöyle dedi:



“Biz sivil toplum örgütleriyle, bu tür yasal derneklerle, vakıflarla müfredatın ön gördüğü konularla içeriği örtüştüğü taktirde işbirliği yapıyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ya da Rotary Kulübü bu işbirliği yapılan kuruluşlardan ikisi. Bu vakıf da susuzluk, ormanların yok olması, küresel ısınma gibi konularda hiç bedel almadan konferans vermek için başvurdu. İncelemeleri yaptık. Bu vakfa 19 Aralık 2006'da da bir önceki müdür tarafından aynı faaliyetler için izin verilmiş. Daha önce de komisyondan geçmiş. Üstelik bu konferanslar müdür gözetiminde ve eğitim öğretimi aksatmadan yapılıyor. Reddetmek için bir gerekçeye dayandırmak gerek. Aksi taktirde sıkıntı olur. Bu vakıf diğer illerde de olur almışlar, hepsinin izin yazısı elimizde. Bahsettiğiniz şahsın (Adnan Oktar) hiç ismi geçmiyor. Bize başka isimle başvuru yapılmış. Talepleri müfredata uygun, olumsuz dönüş de gelmemiş. Basına bununla ilgili açıklama yapanlar iyi niyetli olsalar, konuyu size değil bize getirseler birlikte ortak akılla karar veririz. Bu arkadaşları anlayamıyorum