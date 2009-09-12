Radikal gazetesi köşe yazarlarından Prof. Dr. Türker Alkan, ''Adnan Hoca'' olarak bilinen Adnan Oktar hakkında ilginç bir yazı kaleme aldı.



''Adnan Hoca ilginç biri'' diyen Alkan, kendisine iletilen mesajlarda vurgulanan Oktar'ın yargılandığı davalarda beraat ettiği bilgisi doğruysa ''özür dilediğini'' belirtti.



Alkan'ın ''Adnan Hoca'' başlıklı yazısı şöyle:



Birkaç gün önce gazetede okuduğum bir habere dayanarak Adnan Oktar grubuna ilişkin bir yazı yazmıştım. Çıplak namaz kıldıklarını söyleyen, ‘gizli tanık’ bir kadının ifadesinden hareketle.O günden beri Adnan Hocacıların mesaj yağmuruna uğradım.



Şunu hemen söyleyeyim ki son derece özenle yazılmış, efendi, iyi eğitim gördüğü anlaşılan kişilerden gelen mesajlardı bunlar.



Adnan Hoca grubundan olanların ortak bir özelliği olmalı bu. Sekiz-10 yıl oluyor, Adnan Hocacı bir erkekle bir kadın ziyaretime gelmişti. Onlar da çok iyi eğitim görmüş, itibarlı mesleği olan kişilerdi.



Gazete haberine dayanarak, geçen gün yazdığım yazıya tepki gösterenlerin belirttiği bir nokta var: “Bu iddialar (iftiralar) daha önce de yapıldı, tam altı kez yargı organlarının önüne geldi ve Adnan Oktar her seferinde aklandı” diyorlar! Bunu bilmiyordum. Eğer öyleyse elbette özür dilerim.



Adnan Hoca belli ki ‘anortodoks’ diyebileceğimiz, geleneksel inanış biçimlerinin dışına çıkabilen bir insan. Fakat bu kadar genç ve yetenekli kişileri etkilemesindeki sırrı merak ediyorum. Grup psikolojisi dalında çalışanlar için ilginç bir tez konusu olabilir.



Adnan Hoca’ya yöneltilen iki ciddi eleştiri var. Birincisi, yarı gizli bir örgüt görüntüsü vermesi. İkincisi, gençleri etkisi altına alarak ailelerinden koparmasıdır. Bazı gençlerin aileleri bu konuyu mahkemeye kadar taşıdı. Fakat bu konuda mahkemelerin yapacağı fazla bir şey yok!

Tabii Adnan Hoca ve yandaşları bu iddiaları kabul etmiyor, gençlerin baskı altına alınmadığını, kendi özgür iradeleriyle gruba katıldığını söylüyorlar.



Adnan Hoca’nın ilginç bir yönü, çok sayıda kitap yazmasıdır. Kitapları ‘bilimsel’ olma iddiasında. Gerçekten ne kadar ‘bilimsel’ konunun uzmanları karar vermeli. İşte Adnan Hoca’nın ‘Harun Yahya’ takma adıyla yazdığı kitaplardan elime geçenler:



‘İslam Terörü Lânetler.’

‘Evrimin Fosillere Yenilgisi.’

‘Bilimsel Bulgular Darwinizm’i Reddediyor, Hayatın Gerçek Kökeni.’

‘Hayalin Diğer Adı: Madde.’

‘Türlerin Evrimi, Yanılgısı.’

‘İslam ve Karma Felsefesi.’

‘Evrenin Yaratılışı.’

‘Teknoloji Doğayı Taklit Ediyor.’

‘Sosyal Silah Darwinizm.’



Bu kitaplardan bazıları yabancı dilerde basıldı, yabancı ülkelerde ders kitabı olsun diye çok sayıda gönderildi. Bizde de Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle evrim kuramını eleştiren sergilerde izleyicilere sunuldu.Kısacası, Adnan Hoca ilginç bir kişilik. Felsefe eğitimi görmüş, evrim kuramından nefret eden ve bunu hayatının davası yapan bir kişi.Davasını kitap yazarak savunduğu sürece bence bir sakıncası yok.Biliyorum, ‘Hitler de kitap yazmıştı’ diyeceksiniz, ama o ayrı hikâye!







