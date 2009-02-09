Adnan Ekmen: 11 köylüyü JİTEM yaktı

1996'daki Güçlükonak katliamını PKK'nın değil, devletin yaptığını iddia eden dönemin bakanı Adnan Ekmen, "Ergenekon davası Fırat'ın ötesine geçmeli" dedi.



PKK ateşkesi sürerken Güçlükonak'ta 11 köylünün kurşunlanıp yakılması konusunda Taraf gazetesine konuşan Ekmen, "PKK'nın değil JİTEM'in işiydi, söyleyemedik" dedi.



‘Savcıya anlatmaya hazırım’



1996'da İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı olan Adnan Ekmen, 11 kişinin öldürüldüğü Güçlükonak katliamı ile ilgili konuştu: "Çaresizdik, gereğini yapmadık. Dosya Ergenekon soruşturmasına dahil edilmeli".



Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 11 köylünün kurşunlanarak ve yakılarak öldürüldüğü katliam, 13 yıl sonra dönemin İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Ekmen'in JİTEM ve Ergenekon'u işaret eden çarpıcı açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Ekmen "Katliamı PKK yapmadı, bunu o bölgedeki korucubaşı da bize söyledi. Ama o dönem çaresizdik üstüne gidemedik" dediği katliam dosyasının Ergenekon soruşturmasına dahil edilmesini isteyip, çağrılırsa kendi bildiklerini de anlatacağını belirtti.



Güçlükonak gerçeğini yerinde tanıklarla görüşüp raporlaştıran ve bu nedenle suç duyuruları yaptıkları halde kendileri yargılanan gazeteci-yazar Celal Başlangıç ve sanatçı Şanar Yurdatapan ise Ekmen'in açıklamalarından sonra soruşturmanın yeniden açılmasının şart olduğunda birleşirken, katliamın PKK'nın o dönem ikinci tek taraflı ateşkesinin sürdüğü, daha önemlisi Avrupa Parlamentosu'nun da bu konuyu görüşmeye hazırlandığı dönemde gerçekleştirilmesine dikkat çekti.



Güçlükonak'ta ne oldu?



Güçlükonak'a bağlı Koçyurdu köyünden dördü korucu 11 kişi bulundukları minibüste önce ağır silahlarla taranarak öldürülmüş, ardından da minibüs ateşe verilerek yakılmıştı. Yetkililer hiçbir araştırma yapmadan olayı PKK'nın yaptığını açıkladı.



PKK üstlenmedi



Genelkurmay yabancı basın mensuplarını da alarak olay yerine gezi düzenleyip, "PKK yaptı" dedi, ancak PKK saldırıyı üstlenmedi. O tarihte PKK'nın tek taraflı ilan ettiği ateşkes sürüyordu.



Evlerinden alındılar



Ancak olayın ardından İHD'nin de aralarında bulunduğu Barış İçin Aydınlar Grubu bölgede köylülerle de görüşerek bir rapor hazırladı. Öldürülen 11 kişiden bir kısmının üç gün önce evlerinden gözaltına alındığı ve o tarihe kadar taburda tutuldukları, bir kısmının da olay günü yine evlerinden askerler tarafından göreve çıkarıldığı bu raporda yer aldı.



Her şey yandı, kimlikler sağlam



11 kişinin PKK tarafından öldürülmediğine en güç kanıtlardan biri de vücutları elbiseleri üzerlerindeki hesap makinası vb. tüm malzemeler yanarak kül olan bu kişilerin tümünün kimliklerinin sapa sağlam ve askerin elinde çıkmasıydı. Heyetin görüştüğü kimi korucular ile köylüler de katliamın PKK değil, güvenlik görevlilerince işlendiği kanaatini dile getirmişti.



