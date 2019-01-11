Adliyeye 'suikast silahı'yla girmek istedi

İstanbul Adalet Sarayı'na girmeye çalışan Murat E., çantasından 'suikast silahı' olarak da bilinen, özel yapım kalem görünümlü namlu kısmında yiv bulunan iğneli bir silah bulunmasının ardından tutuklandı.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Adliye'ye D Kapısı'ndan binaya girmek isteyen Murat E. (25) X-Ray cihazından geçirilen çantasındaki metal yoğunluğun yüksek olması üzerine durduruldu. Şüphelinin çantasında, maytap, jilet ve gümüş renkli özel yapım kalem görünümlü namlu kısmında yivin bulunduğu iğneli bir silah ele geçirildi.

Murat E. "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ya da bulundurma" suçu kapsamında gözaltına alınırken savcılıktaki sorgusunda silahı 3 yıl önce Kemerburgaz yolu üzerinde bulduğunu söyledi. Silahın içinde bir kurşun olduğunu belirten şüpheli çantasında ele geçirilen torpili de arkadaşının verdiğini söyledi. Terör örgütleriyle bağlantısı ve adliyeye suikast amacıyla gelip gelmediği araştırılan Murat E.'nin üzerinden çıkan flaş bellek ile cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanan Murat E. cezaevine gönderildi.