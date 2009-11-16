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Adliyeye getirilen 5 asker serbest bırakıldı

Ergenekon soruşturması kapsamında Poyrazköy'deki kazılarına ilişkin adliyeye getirilen 5 askeri personel serbest bırakıldı.

16 Kasım 2009 02:00

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında Poyrazköy'deki kazılarda çıkarılan mühimmata ilişkin adliyeye getirilen 5 askeri personel serbest bırakıldı.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sivil plakalı bir askeri araçla sabah saatlerinde getirilen 4 subay ile 1 astsubay, “Ergenekon” soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcıları'nca sorgulandı.

Sorgulamalarının ardından serbest bırakılan 5 askeri personel, aynı araca bindirilerek adliyeden götürüldü.

Askeri personelin avukatı Nuri Tezel, gazetecilerin soruları üzerine, Poyrazköy'deki kazılarda ele geçirilen mühimmata ilişkin genişletilen soruşturma kapsamında bir plan bulunduğunu ve o planda bir isim listesi yer aldığını söyledi. Avukat Tezel, sorgulamaya çağrılan askerlerin de söz konusu listede yer alan isimlerden olduğunu bildirdi.

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