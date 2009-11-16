Adliyeye getirilen 5 asker serbest bırakıldı

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında Poyrazköy'deki kazılarda çıkarılan mühimmata ilişkin adliyeye getirilen 5 askeri personel serbest bırakıldı.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sivil plakalı bir askeri araçla sabah saatlerinde getirilen 4 subay ile 1 astsubay, “Ergenekon” soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcıları'nca sorgulandı.



Sorgulamalarının ardından serbest bırakılan 5 askeri personel, aynı araca bindirilerek adliyeden götürüldü.



Askeri personelin avukatı Nuri Tezel, gazetecilerin soruları üzerine, Poyrazköy'deki kazılarda ele geçirilen mühimmata ilişkin genişletilen soruşturma kapsamında bir plan bulunduğunu ve o planda bir isim listesi yer aldığını söyledi. Avukat Tezel, sorgulamaya çağrılan askerlerin de söz konusu listede yer alan isimlerden olduğunu bildirdi.