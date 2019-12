-ADLİYELERİN KAPALI ALANI 2,5 MİLYON METREKAREYE ULAŞTI HATAY (A.A) - 07.03.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, fiziki mekan noktasında Türkiye'de 569 bin metrekare olan adliyelerin kapalı alan toplamının bugün itibariyle 2,5 milyon metrekareyi bulduğunu söyledi. Ergin, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Adalet Sarayının açılış törenine katıldı. Havanın yağmurlu olması nedeniyle Adliye Sarayı içerisinde gerçekleştirilen törende konuşan Ergin, daha önce adliyenin Kaymakamlık binasında 500 metrekarelik alanda hizmet verdiğini, yeni binayla 6 bin metrekare kapalı alanıyla mevcut yerine göre 12 kat daha büyük alana sahip olduğunu söyledi. Dörtyol'un daha iyisine layık olduğunu ifade eden Ergin, hem yargı hizmetleri alanında hem diğer kamu hizmetlerinde daha güzellerini buraya ulaştırmak için ellerinden gelen imkanları son noktasına kadar kullandıklarını kaydetti. Türkiye'de son dönemlerde, yargının çokça konuşulduğunu, değerlendirmeler yapıldığını vurgulayan Ergin, ''Türk yargısının temel problemleri, altını çizerek ifade edeyim; temel altyapı, fiziki mekan ve teknik altyapı ile mevzuattan kaynaklanan sorunlar ile personel ve insan kaynaklarını eksikliklerinin giderilmesi ve tamamlanmasıdır. Bu noktada, 2002-2011 yılları arasında çok önemli adımlar atıldı'' dedi. Ergin, fiziki mekan noktasında Türkiye'de 569 bin metrekare olan adliyelerin kapalı alan toplamının bugün itibariyle 2,5 milyon metrekareyi bulduğuna dikkati ekerek, şunları söyledi: ''İnşaatları devam eden adalet saraylarının devreye girmesiyle 3 milyon metrekareye ulaşacak. Dolayısı ile fiziki mekan konusunda çok önemli eksikliklerimiz tamamlanmıştır. Yapımı devam edenler, yapılmakta olanlar üzerine ilave edilecektir. Teknik altyapı konusunda, bilişim sistemi, dünyadaki son teknoloji kullanılmak suretiyle Avrupa'nın en iyi teknolojisine sahip ülkelerden bir tanesi, yargı bilişimi alanındaki Ulusal Yargı Ağı Projesi'dir ki Türkiye bununla hem Avrupa'da hem dünya ölçeğinde çok önemli başarılara imza atmıştır.'' Türkiye'nin son 8 yılda temel yasalarının tamamına yakınını güncel hale getirdiğini ve yenilediğini belirten Ergin, yargı reformlarına örnek olarak ceza yasası, ceza usul yasası, infaz yasası, borçlar yasası, Türk Ticaret Kanunu ve tebligat kanunuyla bunların uygulamalarına ilişkin yasaları sıraladı. -''HAKİM SAVCI İHTİYACI HAD SAFHADA''- Ergin, mevzuattan kaynaklı sorunların da büyük ölçüde giderildiğini, insan kaynakları konusunda ise hakim savcı ihtiyacının had safhada olduğunu, bunu yeterince arttıramadıklarını kaydetti. Hakim savcı dışında yargı çalışanları noktasında personel sayısını artırdıklarına işaret eden Ergin, ''Yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra memuru, ceza infaz sistemine ihtiyaç için alınan infaz koruma memurları konusunda 2002 şartlarına göre yüzde 75 oranında artış sağladık. Bu çok önemli bir rakam'' diye konuştu. Yaşanan artışı hakim savcı sayısında gösterilebilmesi gerektiğini kaydeden Ergin, ''Bunu temin edemedik. Önümüzdeki dönemde bunun temini için yoğun bir program konuldu ortaya. Bu program çerçevesinde inşallah bu açıkların giderilmesi için alımlar öngörülen takvimde yapılacak'' dedi. Türk yargısının sorununu çözebilmek için bütün altyapı çalışmaları yapılırken güncel, spesifik konular üzerinden de çokça tartışmalar yapıldığını ifade eden Ergin, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Her somut olayda, ayrı tartışmaya girmeyi uygun görmüyorum. Ancak reformların geçiş dönemlerinin kendi içerisindeki getirmiş olduğu sıkıntılar ve sancılar hep olmuştur, bundan sonrada olacaktır ama bu dönüşüm ve geçişler Türkiye'nin hukuk devletine gitme noktasında, daha güçlü bir demokrasi kültürün yerleşmesi, hukuk devletinin altyapısının oturması noktasında önemli çalışmalar yapıldı. Bunların uygulamada da karşılık bulması belki biraz zaman alacak ama netice itibariyle Türkiye, güçlü demokrasisi, güçlü bir hukuk devleti alt yapısı ile geleceğe emin adımlarla yürüyecek. Buna dönük olarak anayasada yapılan değişiklikler, yargı alanında yapılanlar, Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve son olarak yüksek yargımızı güçlendirecek Yargıtay ve Danıştay yasalarında yapılan değişikliklerle önemli mesafeler alındığını düşünüyorum.'' -''(AZ SABIR) DİYORUM''- Yargının hızlandırılması amacıyla hazırlanan paketin, Parlamentoya sevk etmek üzere Bakanlar Kuruluna gönderildiğini belirten Ergin, bu pakette, vatandaşlar açısından çok önemli düzenlemeler olduğunu söyledi. Sadullah Ergin, ''Artık, yıllarca mahkemelerde dava beklemekten yorulan bıkan vatandaşlarımız, kısa sürede hukuki uyuşmazlıkların çözüldüğünü görmeye başlayacak. 'Az sabır' diyorum. İnşallah orta vadede birkaç yıl içerisinde bunun semerelerini sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Adliyede ve yüksek yargıda yıllardan beri karar için bekleyen dosyalar artık daha seri şekilde inşallah karara ulaşacak. Vatandaşlarımızın adalet duygusunu tatmin edecek kararların çıkmasını buradan da temenni ediyorum. Bu gelişmeler bir müddet sonra semeresini ve meyvesini verdiğinde bunun kıymeti daha iyi anlaşılacak buna inanıyorum'' diye konuştu. Bugün içerisinden geçilen süreçte, konunun detayını bilen de bilmeyen de çok değişik değerlendirmeler yaptığına dikkati çeken Ergin, ''Yapabilirler de ama inanıyorum ki bir süre sonra gerek ilk derece mahkemelerinde gerekse temyiz mahkemelerinde dosyaların seri şekilde görülmesiyle, davaların sonuca ulaşmasıyla beraber toplumdaki adalet duygusunun tatminiyle beraber bugünkü yapılan çalışmaların kıymeti daha iyi anlaşılacaktır'' dedi. -''GECİKEN ADALET, SORUN OLMAKTAN ÇIKACAK''- Eylül ayı başında 9 bölgede istinaf mahkemelerinin devreye gireceğini belirten Ergin, bunların başsavcılarının atandığını anımsattı. Ergin, yaz dönemi kararnamesiyle ihtiyaç duyulan hakim kadrolarına atanmak suretiyle istinaf mahkemelerinin devreye girmesinin planlandığını kaydetti. Bütün bu tedbirler eş zamanlı uygulandığı anda Türk yargısının temel sorunu olan ''geciken adalet''in orta vadede sorun olmaktan çıkacağını belirten Ergin, gelişmiş ülkelerde, demokrasilerde, gelişmiş hukuk devletlerinde olduğu gibi Türkiye'de de makul süre içinde davaların sona erdiği ve vatandaşların beklentilerin karşılandığı bir altyapıya kavuşmuş olacağını belirtti. Konuşmaların ardından Ergin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkan Vekili Ahmet Hamsici, HSYK üyesi Ahmet Karayiğit, Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz ile Adliye Sarayının açılışını yaptı. Açılışın ardından gazetecilerin Hatay'ın Hassa ilçesinde askerlerin ateş açması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili 22 bin lira tazminat verilmesiyle ilgili soruya Ergin, bunun yargı sürecinde olduğunu, çıkan kararı beğenen de beğenmeyen de olabileceğini, itiraz ve temyiz yollarının bulunduğunu söyledi. Bu arada Ergin, seçim öncesinde istifasıyla ilgili soru üzerine, ''Çarşamba günü istifa edeceğim'' dedi. Törene, Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AK Parti Hatay milletvekilleri Mustafa Öztürk, Fevzi Şanverdi, Orhan Karasayar, Abdülhadi Kahya, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Enis Yavuz Yıldırım, Dörtyol Kaymakamı Hacı Hasan Özyiğit, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve vatandaşlar katıldı.