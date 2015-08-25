'Adliyelerde HSYK soruşturma büroları kurulyor'

Adalet Bakanlığı, haklarında tutuklama ve yakalama kararı çıkan hâkim ve savcıların yurtdışına kaçmalarına engel olmak üzere yeni bir düzenlemeye gitti. Haklarında soruşturmaya başlanabilmesi için özel izin gereken hâkim ve savcılarına ilişkin soruşturmaların, HSYK Soruşturma Bürosu altında soruşturma dosyası üzerinden yürütülmesine, bu çerçevede tutuklama ve yakalama tedbirlerinin online olarak Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) birimine gönderilebilmesi benimsendi

Sabah'ın haberine göre, Hâkim ve cumhuriyet savcılarının görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçlarına ilişkin soruşturmaların bir kısmı, cumhuriyet başsavcılıklarınca genel soruşturma dosyası üzerinden, bir kısım da cumhuriyet başsavcılıklarınca bakanlık muhabere bürosu üzerinden yürütülüyordu.

Yeni bürolar kuruluyor

2012 yılında UYAP bilişim sistemi ile KİHBİ arasında yapılan entegrasyon çerçevesinde, genel soruşturma bürosu üzerinden açılan soruşturma sonucu verilen yakalama tedbiri (KİHBİ) kayıtlarına online olarak düşerken bakanlık muhabere dosyası üzerinden yürütülen bu tür soruşturmalarda verilen yakalama tedbirleri KİHBİ'ye gönderilmiyordu. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın, haklarında tutuklama kararı çıkacağı bilgisine ulaşınca yurtdışına firar etmesi üzerine hâkim ve savcıların yurtdışına kaçışlarına engel olabilmek için yeni bir düzenleme yaptı. Haklarında soruşturmaya başlanabilmesi için özel izin gereken hakim ve cumhuriyet savcılarına ilişkin soruşturmaların, HSYK Soruşturma Bürosu altında soruşturma dosyası üzerinden yürütülmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede tutuklama ve yakalama tedbirlerinin online olarak KİHBİ birimine gönderilebilmesi benimsendi. Yeni büroların kurulması için çalışmalara başlandı. Tutuklama kararlarının ceza infaz kurumuna UYAP Bilişim Sistemi üzerinden online olarak gönderilebilmesine ilişkin olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca yazılımsal çalışma yapıldı. Yazılım değişikliği 13 Ağustos 2015 tarihinde mesai bitiminde uygulanmaya başlandı.

KİHBİ nedir?

Kısa adı KİHBİ olan Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'nın ana görevi, işlenen bir suçtan dolayı yakalanamayan ve aranan kimliği belirli kişilerin yakalanmasını sağlamak. Ocak 2012 tarihinden itibaren KİHBİ olarak da adlandırılan, Bilgi Toplama Dairesi verileri UYAP sistemi ile ortak olarak kullanılmaya başlandı. Böylelikle, Türkiye'deki genel kolluk kuvvetleri UYAP'ta yer alan aranan şahıslara ait yakalama bilgilerini de sorgulama imkanı bulmaya başladı. Daire Başkanlığıı İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veriyor.