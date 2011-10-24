Adliyeden VIP firar





T24- Bakırköy Adliyesi, dizi film çekiminde gerçek firara sahne oldu. Kelepçeli halde adliyeye getirilen şüpheli, giriş salonuna kurulan “Bir Çocuk Sevdim” dizisinin platosundaki polis ve jandarma kıyafeti giymiş oyuncuların arasına karışıp, VIP kapısından firar etti.





Hürriyet'in haberine göre, Bakırköy Adliyesi, önceki hafta sonu gerçekleştirilen bir dizi çekimi gerçek bir firar olayına sahne oldu. “Bir Çocuk Sevdim” adlı dizinin çekimi sırasında adliyenin personel kapısından sivil polisler tarafından elleri kelepçeli halde binaya sokulan şüpheli, giriş salonuna kurulan film platosundaki polis ve jandarma kıyafeti giymiş oyuncuların arasına karışıp firar etti.

Bir anlık dalgınlık

Akıllara durgunluk veren firar komedisi, 16 Ekim Pazar günü Bakırköy Adliye Sarayı’nda yaşandı. Adliyede personelin giriş-çıkış yaptığı büyük salonda kurulan film platosunda, sabah saatlerinden itibaren “Bir Çocuk Sevdim” adlı dizinin çekimine başlandı. Haftasonu olduğu için adliye sakin, fakat dizi seti kalabalıktı. Sahnede polis ve jandarma kıyafeti giymiş pek çok oyuncu vardı. Saat 11.00’i gösterdiğinde, personel kapısından 3 sivil polis eşliğinde, elleri kelepçelenmiş bir şüpheli girdi. Kendilerini bir anda polis ve jandarma kostümlü oyuncuların rol yaptığı film platosunun ortasında bulan sivil polisler, olanları anlamaya çalışırken, bir anlık dalgınlıktan yararlanan elleri kelepçeli şüpheli, bir atakla oyuncuların arasına karıştı.

Polisler izliyordu

Sivil polisler durumu farkettiğinde çok geçti. Elleri kelepçeli şüpheli az önce giriş yaptıkları kapıya doğru önde, sivil polisler arkasında koşmaya başladı. Sivil polislerin “Yakalayın!” haykırışlarını bir süredir izledikleri dizi film çekiminin bir parçası zanneden kapıdaki nöbetçi resmi polisler “Film ekibindenim” diyen şüpheliye kapıyı açarak, bilmeden yardımcı oldu. Şüpheli bina dışına çıkarak izini kaybettirirken, kısa bir şaşkınlığın ardından dizi film çekimi devam etti. Olayla ilgili “kargaşa nedeniyle firar” gerekçeli tutanak tutularak soruşturma başlatıldı.