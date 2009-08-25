Adliyeden güle oynaya çıktı.

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, İzmir'de görülen Anafor Davası kapsamında talimatla ifadesi alındı.



İzmir'de Ahmet Tekin Baykal liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Anafor" isimli operasyona ilişkin davada, Sami Hoştan ve Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 176 sanık ile birlikte yargılanan türkücü İbrahim Tatlıses, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi başkanına talimatla ifade verdi. Sabah saatlerinde Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Adliyesi'ne avukatıyla birlikte gelen İbrahim Tatlıses 12. Ağır Ceze Mahkemesi'ne çıkarak, burada mahkeme başkanına yaklaşık yarım saat süreyle ifade verdi.

İbrahim Tatlıses adliyeden oynayarak çıktı.

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses ifade vermesinin ardından adliyeden türkü söyleyip, oynayarak çıktı. Basın mensuplarının, "neden geldiniz?" şeklindeki sorusuna," 'Daha önce tanık olarak gittim. Savcının, herhalde 'İbrahim Tatlıses dosyaya girerse daha ilginç olur' diye... İzmir'de, yani otelimizde olan bir olay. Aslında bir olay yok ama öyle gibi görünüyor. Çete yakalanınca, Kuşadası otel motel geçiyor. İşte otelde kaldılar, ettiler. Halbuki kimse ne kaldı, ne etti. Onun için ben, mağdur olarak gittim ifade verdim" şeklidne konuştu.



Otelinin herkese açık olduğunu belirten Tatlıses, otele gelenlerin tamamını tanımasının mümkün olmadığını ifade etti. İzmir'deki mahkemenin, talimat gönderdiğini ve burda talimatla ifadesinin alındığını belirten Tatlıses, "Alıştık artık" diye sözlerini tamamladı. Tatlıses, daha sonra türküler söyleyip, etrafa el sallayarak, kendi kullandığı araçla adliyeden ayrıldı.

İddianame..



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ve İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, İbrahim Tatlıses'in Kuşadası'nda bulunan otelinde, 2007 yılı Kurban Bayramı'nın 3. günü, Sami Hoştan, bazı iş adamları ve sanatçıların katılımıyla kumar günü düzenlendiği anlatılıyor. Kumar günüyle ilgili kendisine bilgi verilmemesine sinirlenen örgütün lideri olduğu iddia edilen Ahmet Tekin Baykal'ın, örgüt mensuplarıyla silahlı olarak oteli bastığı, Sami Hoştan ve Tatlıses'in ise otelden kaçtıkları iddia ediliyor.



Baykal'ın İbrahim Tatlıses’in bir daha ilçeye gelmesini yasakladığı, Sami Hoştan'a da 1 milyon dolar ‘ceza’ kestiği, bu parayı taksitlerle aldığı iddianamede yer alıyor. Tatlıses'in 2008 yılının Ekim ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesine de yer verilen iddianamede, “Tatlıses'in Ahmet Tekin Baykal'ı şahsen tanımadığınıö ve “Sami Hoştan'ı ise 15 yıl önceden sanatçı arkadaşlarıyla gittiği bir sünnet düğününden tanıdığınıö söylediği kaydediliyor.



Tatlıses'in alınan ifadesinde, “2 Ocak 2007 tarihinde Kuşadası ilçesindeki otelinde bayram vesilesi ile program olduğunu, Sami Hoştan'ın otelde bulunduğunu, otelinde müşterilere açık oyun salonu bulunduğunu, bu salonun kumarhane olarak faaliyet göstermediğini, işlerinin yoğun olması nedeniyle ne kendisi ne de Sami Hoştan'ın herhangi bir oyun oynamadıklarını, Ahmet Tekin Baykal ve adamlarının kumar oynatıldığı gerekçesiyle oteline baskın yapmalarının söz konusu olmadığını, otelinde kumar oynatılmadığını ve Baykal'a para vermediğiniö söylediği ifade ediliyor.İddianamede, sanıklardan İbrahim Tatlıses'in "suç işlemek için kurulan silahlı örgüte bilerek yardım" ve "Kumar oynatmak" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.