Adliyede satın aldığı uyuşturucuyu cezaevine götürürken yakalandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, hırsızlıktan hükümlü Emre Can T., çay ocağında çalıştığı Antalya Adliyesi\'nde satın aldığı uyuşturucuyu, cezaevine götürürken yakalandı.

\'Nitelikli hırsızlık\' suçundan geçen yılın Ekim ayında tutuklanan ve Antalya E Tipi Açık Cezaevi\'ne konulan Emre Can T., hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması çalışması kapsamında, Antalya Adliyesi\'ndeki çay ocağında çalışmaya başladı. Emre Can T., 18 Aralık 2017 tarihinde, adliyenin 4\'üncü katındaki hukuk bloğunda, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen ve dün yakalanan Gülcan P.\'den uyuşturucu satın aldı. Emre Can T., uyuşturucuyu cezaevine götürmeye çalışırken, infaz koruma memurları tarafından yakalandı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Emre Can T., açık cezaevinden kapalı cezaevine alındı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya sanık Emre Can T. ve avukatı Mehmet Devran Devrim katıldı. Emre Can T., savunmasında, kendisinin adliye içindeki ankesörlü telefondan sohbet amaçlı uyuşturucu satıcısı Gülcan P. ile konuştuğunu ileri sürdü. Emre Can T., “Olay günü, saat 15.00 sıralarında, Gülcan\'la hukuk bloğunda karşılaştık. Daha önce de uyuşturucu madde kullandığım için bana uyuşturucu maddenin sarılı olduğu paketi uzattı ve benden 70 TL istedi. Ben de üzerimde para olmadığını, maaşım olan 130 TL\'yi aldıktan sonra kendisine vereceğimi söyleyince, gitti. Mesai bitiminde cezaevi aracına binmeden önce gardiyanlar, bana üzerimde bir şey olup, olmadığını sordu. Ben de \'Var\' deyip, kemerimin arasına sakladığım uyuşturucu maddeyi görevlilere teslim ettim\" dedi.

\'GARDİYANLAR DÖVDÜ\' İDDİASI

Mahkeme Başkanı Tuncay Özmen\'in, sanığa, soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi hatırlatarak, “Bu uyuşturucuyu cezaevinde yatan bir mahkuma götüreceğini söylemişsin. Hatta kişinin adının İsmail olduğunu belirtmişsin. Bu konuda neler söyleyeceksin?\" diye sorması üzerine Emre Can T., şunları söyledi:

“Üzerimde eroin çıkınca gardiyanlar bana baskı yaptı, dövdüler. Ben de aklıma ilk gelen ismi verdim. Ben kimseye uyuşturucu götürmüyordum. Gülcan ile cezaevinde ortak bir arkadaşım yok.\"

Avukat Mehmet Devran Devrim ise müvekkilinin eskiden uyuşturucu kullandığını belirterek, “Müvekkilimin \'nitelikli hırsızlık\' suçunu işlemesinin ana nedeni de uyuşturucu madde kullanmış olmasıdır. İddianamedeki kuryelik iddiasını kabul etmiyoruz. Kendisi kullanmak için adı geçen Gülcan P.\'den uyuşturucuyu ücret karşılığında almıştır. Kimseye kuryelik yapmamıştır. Müvekkilim korktuğu için İsmail diye birinden bahsetmiştir. Suçsuzdur, tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum\" diye konuştu.

Avukatın tutuksuz yargılanma talebini reddeden mahkeme heyeti, sanığın, uyuşturucu bağımlısı olup, olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu\'na sevk edilmesine karar verdi. Mahkeme heyetinin hakkında yakalama kararı çıkardığı Gülcan P. ise bugün gözaltına alındı.