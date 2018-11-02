Adliyede kavga: 3 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle davalı iki aile, duruşmanın görüldüğü adliyede kavga etti. Taşlı sopalı kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Adliyesi\'nde görülen arazi davasının duruşmasını izlemeye gelen iki taraf arasında, adliye koridorlarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, adliye dışında kavgaya dönüştü. Her iki ailenin yakınları da kavgaya karışırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliye dışında taş ve sopalarla birbirlerine saldırıp, tekme-tokat kavga eden tarafları ayırmak için polis havaya peş peşe uyarı ateşi açtı. Polisin güçlükle sonlardırdığı kavgada yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Adliye bahçesine çıkarılan tarafların yeniden kavga etmemesi çevik kuvvet polisleri güvenlik önlemi aldı.



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