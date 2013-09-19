Adliye PTT'sinde 1.5 milyon TL'lik vurgun

PTT Genel Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarda Küçükçekmece Adliye Şubesi'nde memur olarak çalışan karı kocanın yapılan incelemeler sonucu 2008 yılından bu yana 1 milyon 515 bin 614 TL'lik dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Müfettişler 6 ay öce şubede başlattığı incelemelere göre son 5 yılda adliye şubesi üzerinden gönderilen tüm paketlerle ilgili evraklar incelendi. Hürriyet'ten Habip Atam'ın haberine göre, inceleme sonucunda 2008 yılından bu yana 1 milyon 515 bin 614 TL'lik dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Bunun üzerine hazırlanan raporla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılıkta konu ile ilgili olarak Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne talimat verdi. Olayla ilgili polis tarafından yapılan soruşturmada şubede çalışan karı koca çift ile bir kadın gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri müfettiş raporlarını inceledi. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından adliye memurları Fikret Türe ve eşi Nurhan Türe ile memur Makbule Babar ile birlikte PTT Yeşilköy ve Küçükçekmece'de yöneticilik yapan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 7 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Nurhan Türe, Fikret Türe ve Makbule Babar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.