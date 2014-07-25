Adliye önündeki pankart, sosyal medyayı salladı

'Selam örgütü’ soruşturması kapsamında yasa dışı dinleme yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan polislerden 14’ü serbest kalırken 8 polis mahkeme tarafından tutuklandı.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, Tutuklanan polisler için Çağlayan Adliyesi önünde destek eylemi düzenlendi. Eyleme tutuklu polislerin aileleri ve Gülen cemaati üyeleri de katıldı.

Destek eylemine gelenler, üzerinde şüpheli polislerden Hayati Basdağ’ın fotoğrafı olan ve “İran ’ın REZA'sını Allah’ın RIZAsına Değişmeyen YİĞİTlere Selam Olsun” yazan bir pankart açtı.

Gazeteci Mehmet Baransu, pankartın bir fotoğrafını twitter ’dan “Pankart budur. hırsızlar bu pankarta iyi baksın.” mesajıyla paylaştı.

Pankarttaki yazının anlamı

Ancak pankarttaki ifadede polisleri savunmak isterken onları zor durumda bırakacak bir hata yapıldığı dikkatlerden kaçmadı. Pankartaki ifadeden, polislerin "İran'ın Rezasını üstün tutarak, Allahın rızasına bile değişmeyecekleri" anlamı çıkıyor. İfadenin doğrusu -ya da gerçekte söylenmek istenilen şekli- "Allah'ın rızasını İran'ın Reza'sına değişmeyen" olmalıydı.

Sosyal medyada kullanıcılar, Gülen cemaatinin düzenlediği Türkçe Olimpiyatları'na atıfta bulunarak, pankartı ti'ye alan mesajlar yazdılar.