T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adliye önündeki pankart, sosyal medyayı salladı

'Paralel yapı' operasyonunda tutuklanan polislere destek vermek isteyen polis aileleri ve Gülen cemaati üyelerinin açtığı pankart sosyal medyada günün konusu oldu

25 Temmuz 2014 20:40

'Selam örgütü’ soruşturması kapsamında yasa dışı dinleme yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan polislerden 14’ü serbest kalırken 8 polis mahkeme tarafından tutuklandı. 

Radikal.com.tr'nin haberine göre, Tutuklanan polisler için Çağlayan Adliyesi önünde destek eylemi düzenlendi. Eyleme tutuklu polislerin aileleri ve Gülen cemaati üyeleri de katıldı. 

Destek eylemine gelenler, üzerinde şüpheli polislerden Hayati Basdağ’ın fotoğrafı olan ve “İran ’ın REZA'sını Allah’ın RIZAsına Değişmeyen YİĞİTlere Selam Olsun” yazan bir pankart açtı. 
Gazeteci Mehmet Baransu, pankartın bir fotoğrafını twitter ’dan “Pankart budur. hırsızlar bu pankarta iyi baksın.” mesajıyla paylaştı.

 

Pankarttaki yazının anlamı

 

Ancak pankarttaki ifadede polisleri savunmak isterken onları zor durumda bırakacak bir hata yapıldığı dikkatlerden kaçmadı. Pankartaki ifadeden, polislerin "İran'ın Rezasını üstün tutarak, Allahın rızasına bile değişmeyecekleri" anlamı çıkıyor. İfadenin doğrusu -ya da gerçekte söylenmek istenilen şekli- "Allah'ın rızasını İran'ın Reza'sına değişmeyen" olmalıydı.

Sosyal medyada kullanıcılar, Gülen cemaatinin düzenlediği Türkçe Olimpiyatları'na atıfta bulunarak, pankartı ti'ye alan mesajlar yazdılar.

 

ETİKETLER

pankartgülenrezacemaatpolisoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24