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Adliye önünde 'katiplik' kuyruğu

Adayların katip olabilmesi için 3 dakikada en az 90 kelime yazması gerekiyor

04 Şubat 2017 15:19

İcra Katipliği sınavına başvuran binlerce kişi adliye önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Adalet Sarayı'na alınacak olan 127 icra katibi alımı için 2 bin 540 kişi başvururken, adayların 3 dakikada en az 90 kelime yazması gerekiyor.

Adalet Bakanlığı tarafından açılan "İcra Katipliği" sınavına binlerce kişi başvurdu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı ve Bakırköy Adliyesi'nde sınava giren binlerce aday, sabahın erken saatlerinde adliye önüne gelerek sınav saatini bekledi. 

İstanbul Adalet Sarayı'na alınacak olan 127 icra katibi alımı için 2 bin 540 kişi, Bakırköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece Adalet Daireleri için açılan 46 kişilik kadroya ise 720 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 5 kişilik kadroya 100 kişi başvurdu.

Adliye önünde bekleyen yüzlerce aday, uzun kuyruklar oluşturdu. Heyecanla bekleyişlerini sürdüren bazı adayların ellerinde klavye olduğu görüldü.

Adayların katip olabilmesi için 3 dakikada en az 90 kelime yazması gerekiyor. 

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Katipicra katipliğiİstanbul Adliye Sarayı

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