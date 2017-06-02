Adliye önünde kadının cinayeti; boşanmak isteyen karısına ateş açtı; 2'si kadın 3 kişi öldü

Kendisinden boşanmak isteyen karısına Denizli Adliyesi'nde rast gele ateş açan K.S'nin silahından çıkan kurşunlarda 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

Denizli’de bir süredir ayrı yaşayan K.S. ve eşi Şengül S., bugün saat 11.30 sıralarında Denizli 4’üncü Aile Mahkemesi’nde görülen, her ikisinin de ilk eşlerinden olan ve birbirleriyle evli çocuklarının boşanma davasının duruşmasına katılıp, tanıklık yaptı.

K.S.’nin oğlu Mustafa S. ile Şengül S.’nin kızı Gülhizar S.’nin boşanma davasının ertelenmesinin ardından taraflar salondan çıktı.

Bu sırada K.S., otomobilinden alıp geldiği tabanca ile adliye önünde eşi Şengül S. ile yanında bulunan baldızı Fadime Boz ve diğer baldızının eşi Ali Avcu’ya kurşun yağdırdı.

Büyük panik yaşanırken, K.S. aynı tabancayı bu kez kendi başına dayayıp tetiğe bastı. Ancak, mermi kalmadığı için tabanca ateş almadı. Bu sırada gelen polisler, üzerine atladıkları K.S.’yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

Adliye binasına sokuldu

K.S., hemen adliye binasına sokulup, binaya giriş çıkış bir süreliğine kapatılırken, bir yandan da olay yerine ambulans istendi. Yerde kanlar içinde yatan yaralılardan Şengül S., Denizli Devlet Hastanesi’ne, Ali Avcu ise Özel Sağlık Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Fadime Boz’u ise sağlık ekipleri, hayata döndürebilmek için çaba gösterdiyse de sonuç alamadı. Başı ve göğsüne 6 kurşun isabet ettiği belirlenen Ali Avcu ile Şengül S. de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ölenlerin cesetleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Cezaevinde Hristiyan olmuş

K.S., 1988 yılında Dokuzkavaklar Mahallesi’nde bıçaklanarak öldürülen Hüseyin Mintaş cinayetinin katil zanlısı olarak tutuklanmış, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. Davada Hüseyin Mintaş’ı öldürmediğini, bir gün şaka yaptığı ilk eşi tarafından ihbar edildiğini söyleyen K.S. iki yıl kaldığı Denizli Kapalı Cezaevi’nde kalmıştı.