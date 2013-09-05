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Yaşam

Adliye önünde arbede

İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yapmak isteyen Halk Cephesi üyesi gruba polis kalkanla müdahale etti

05 Eylül 2013 19:17

Gaziosmanpaşa'da polis memuru Zekeriya Yurdakul'un şehit edilmesine ilişkin iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenilen Sultan Işıklı’nın yargılandığı dava öncesi Halk Cephesi üyesi 20 kişi adliye önünde eylem yapmak istedi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın eyleme ve basın açıklamasına yasak olan C kapısı önünde toplanan grup sloganlar atmaya başladı. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan grubun etrafını kalkanlı çevik kuvvet polisleri çevirdi. Grubun dağılmaması üzerine polis, kalkanlarla iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Oturma eylemi yapmaya başlayan eylemcileri polis teker teker alarak adliyenin dışına götürdü. Bu sırada polisle eylemciler arasında arbede yaşandı. Bazı eylemcilerin yerde sürüklendiği görüldü.
Eylemcilerin adliye dışına çıkarılmasının ardından polis kapı önünde geniş güvenilik önlemi aldı. Bu sırada TOMA aracı da olay yerine geldi. Bazı eylemciler TOMA aracının önüne yattı. Polis eylemcileri TOMA'nın önünden uzaklaştırdı. Sultan Işıklı'nın davasına girmek istediklerini, eylem yapmayacaklarını söyleyen grup üyelerini polis teker teker adliyeye girişine izin verdi.

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halk cephesiçağlayanadliyeeylemSultan IşıklıZekeriya Yurdakul

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