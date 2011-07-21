Adliye kantinine rekor ihale: 10 milyon 643 bin lira

T24

1068 metrekarelik yere

Günde 60 bin lira kazanırım

Avrupa’nın en büyük adliye sarayı Çağlayan’da yeni yargı yılını bekliyor. Vatan'dan Öge Demirkan imzalı habere göre, Eylül ayında kapılarını açacak olan Çağlayan Adliye Sarayı’na bir yandan taşınma işlemleri başlarken yir yandan da adliyeye gelenlerin ihtiyacını karşılamak için çay ocağı ve kafetarya ihaleleri yapılıyor. Son ihale, binadaki 534 metrekareden oluşan iki kafeterya alanı için yapıldı.13 Temmuz 2011 tarihinde Ankara’da Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı’nda yapılan ihaleye 10 firma teklif verdi. Ancak iki firmanın belgesinde eksiklik yüzünden elenince yarışa 8 firma ile devam edildi.Birinci ihaleyi kazanan Ali Demirhan 5 milyon 10 bin TL teklif verdi. Birinci ihale bitinci ikinciye geçildi. İkinci kafeterya ihalesi için tekrar zarflar açıldı. Bu sefer ihale 1 milyon TL’den başladı. Yine 3 firma sona kaldı ama ikinci kafeterya da 4 milyon 5 bin TL’ye yine Demirhan’ın oldu.Komisyon başkanı yine jest istedi ve 4 milyon 10 bin TL’den ihale tamamlandı. İhale sonucuna göre Demirhan, 1068 metrekare için yıllık KDV hariç 9 milyon 20 bin TL ödeyecek. İhale süresi ise 3 yıl. KDV eklendiğinde ödenecek rakam ise 10 milyon 643 bin 600. Bu da merterakere bazında yıllık 9,965 TL yapıyor.Bayburtlu olan ve liseyi eğitimini yarım bıraktıktan sonra ticarete atılan Demirhan önce müteahhitlik yapıyor. Sonra hizmet sektörüne giriyor ve son 6 yıldır Kartal Adliyesi’ndeki kantini işletiyor. Demirhan, Çağlayan Adliyesi ihalesinde izlediği stratejiyi ve işin püf noktalarını anlattı: “Kartal Adliyesi’ne günde 2 bin kişi gelir ve günlük ciro 3 bin 500 TL. Çağlayan’a ise 70 bin kişinin geleceği söyleniyor. 30 bin kişi gelse günde 55-60 bin TL ciro yaparım. Bu da beni kurtarır. Rakipler poğaça satarak ihaleyi hesapladılar ama hata yaptılar. Poğaça bellidir, 300 kuruşa alıp 750 kuruşa satarsınız. Ama çorbayı 300 kuruşa ekmeğiyle beraber mal edersiniz ama 2.5 TL’ye satarsınız. Tost da iyi para kazandırır. Benim amacım ise lahmacun satmak.”