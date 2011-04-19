-ADLİYE BİNASINA SİYAH ÇELENK MERSİN (A.A) - 19.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), milletvekili adaylığı başvurusunu iptal ettiği Ertuğrul Kürkçü'ye destek amacıyla BDP il binası önünde toplanan bir grup, adliye binasına kadar yürüdü ve siyah çelenk koydu. Ertuğrul Kürkçü, BDP İl Başkanı Cihan Yılmaz ve diğer yöneticilerle parti binasında toplanarak basına kapalı görüşme yaptı. Bu sırada parti binası önünde toplanan çok sayıda kişi YSK'nın kararını protesto eden sloganlar attı. Cihan Yılmaz ile parti binasının balkonundan toplananları selamlayan Kürkçü, daha sonra gruptakilerle İstiklal Caddesi'nden adliye binasına kadar yürüdü. Üzerinde ''YSK'nın aldığı kararı asla kabul etmeyeceğiz'' yazısı bulunan siyah çelengi adliye binası önüne bırakmak isteyen grubu, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdu. Ekip, grubun adliye bahçesine girmesine izin vermedi. BDP İl Başkanı Yılmaz ile Kürkçü'nün yanı sıra bazı parti yöneticileri, adliye önüne gelerek siyah çelengi bıraktı. Gruptakilerin de adliye binasına girmek istemesi üzerine güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Polis, biber gazı sıktı. Cihan Yılmaz ile adliye binasına giren Kürkçü, YSK'ya gönderilmek üzere adli sicil kaydı aldı. -HALKA HİTAP ETTİLER- Kürkçü, daha sonra partinin seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, YSK'nın kararını iptal etmesi için başvuruda bulunduklarını ifade ederek, ''Kararı geri alırlar, almazlar, bu onların bileceği şey. Biz mebusluk meraklısı değiliz. Biz mebusluk değil, özgürlük meraklısıyız. Biz ona düşkünüz, onun için ölürüz'' dedi. Kürdü, Türkü, sosyalisti ve demokratının biraraya gelerek TBMM'de barış platformunu oluşturmasını istediklerini anlatan Kürkçü, şöyle konuştu: ''Bu özgürlüğü, barışı birlikte kuralım istedik. Herkes Türkiye'nin şerefli geleceğine dahil olsun istedik. Öyle ya da böyle yeni bir Türkiye kurulacak. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Eğer sokakta bir şey yapmıyorsan, Mecliste yapacak hiçbir işin de yoktur. O yüzden Mecliste bir şey yaptırmıyorlarsa, sokakta yapacak işimiz vardır. O nedenle biz demokrasi ve özgürlük için Türkiye'nin her yerinde mücadelemize devam edeceğiz.'' Yılmaz da ''Tarih bir kez daha hukuksuzluğa tanıklık ediyor'' diyerek YSK üyelerini kınadıklarını kaydetti. Gruptakiler, konuşmanın ardından adliye binasının karşısındaki alanda oturma eylemi başlattı. -DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ GÖSTERİ Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili davanın duruşması dolayısıyla toplanan grup, polise taş, molotofkokteyli ve havai fişek attı. Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili davanın duruşması nedeniyle Diyarbakır Adliyesinin bitişiğindeki Büyükşehir Belediyesi binasının önünde yeniden toplanan grupta yer alan bazı kişiler, güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli ve havai fişek attı. Polis, gruba basınçlı suyla müdahale etti. Dağılan göstericilerin bir kısmı Büyükşehir Belediyesi binasına girip çatıya çıktıktan sonra çatı ve pencerelerden polise molotofkokteyli atmaya devam etti. Olay yerine gelen Batman bağımsız milletvekilleri Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, olayların yatıştırılması konusunda polisle ve göstericilerle görüştü. Görüşmenin ardından göstericiler belediye binasında ayrıldı, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olaylar sırasında bazı basın mensuplarının kamera ve fotoğraf makineleri kırıldı, bazı gazeteciler ile polisler tartıştı. Öte yandan, Bağlar ilçesi ile kentin çeşitli yerlerinde küçük gruplar halinde toplanan kişiler izinsiz gösteri yapıyor.