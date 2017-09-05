Adli yıl açılışına katılmayan Metin Feyzioğlu: Yargıya güven, tarihin en düşük seviyesine indi

Dinleyici olarak davet edildiği için adli yılın açılışına katılmayan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Metin Feyzioğlu, “Yargıya güven, tarihin en düşük seviyesine inmiştir" dedi. Feyzioğlu, "Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığını tehdit edecek derecede tehlikeli bir hâl almıştır. Layık olanın layık olduğu göreve gelmesi demek olan 'liyakat ilkesi', 'iktidardaki kişilere sadakat' tercihiyle yer değiştirmiştir. Bizi, 15 Temmuz’da iç savaşın eşiğine getiren de budur" görüşünü dile getirdi.

Feyzioğlu, adli yıl açılışı nedeniyle yayımlandığı mesajda “Adli yılın açılışı tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konudur. Mesele; adli tatilin bitip, mahkemelerin çalışmaya başlaması gibi bir tarihin anılması değildir. Mesele, bu ülkede yaşayan herkesin, yargı güvencesinde olması gerektiğinin açıklanması ve yargının gerçek sorunlarının konuşulmasıdır” dedi.

Feyzioğlu, Yargıtay'ın ev sahipliğinde yapılan adli yıl açılış törenine, konuşmacı değil, dinleyici olarak davet edildiğini belirtmiş ve "Biz, gerçek sorunların hiç kimseden çekinilmeksizin konuşulmadığı bir yere sırf alkışlamak için gitmeyiz. Yargıtay'dan da kendisine ve şanlı tarihine yakışanı yapmasını ve geleneği yeniden başlatmasını bir kez daha talep ediyoruz" diyerek törene katılmayacağını açıklamıştı.

“Türkiye’nin en büyük sorunu keyfiliktir”

“Savcı soruşturur ve suçlar. Hakim yargılar. Avukat ise savunur. Yani birbirine eşit olan bu üçlü yapı içerisinde vatandaşın temsilcisi, avukattır” diyen Feyzioğlu şu ifadeleri kullandı:

“Adli yıl açılış törenine, Türkiye Barolar Birliği’nin keyfi bir şekilde konuşmacı olarak davet edilmemesi, aslında vatandaşın susturulmak istenmesidir. 105 bin avukatın ve tüm barolarımızın temsilcisi olan Türkiye Barolar Birliği, 80 milyon vatandaşımız adına doğruları söylemeye devam edecektir. Türkiye Barolar Birliği hiçbir zaman susmamıştır ve susmayacaktır.

Türkiye’nin en büyük sorunu keyfiliktir.

Eğitimde keyfilik vardır; dış politikada keyfilik vardır; memur alımında keyfilik vardır; devlet ihalelerinde keyfilik vardır; toplumsal yaşamın her alanında keyfilik hüküm sürmeye başlamıştır. Bunun da sebebi, yargıda keyfiliktir.

Avukatların görevlerini icra ederken, maruz kaldıkları keyfi muameleler, vatandaşların adalete erişimini neredeyse imkansız kılar boyutlara ulaşmıştır.

Haklı haksız, suçlu suçsuz kavramları tamamen birbirine karışmıştır. Çünkü tüm yargı, siyasi iktidara bağımlı ve bu sebeple de taraflı hale getirilmiştir.”

“Tarikat ve cemaatlerin yerleştirilmesinin arkasında…”

Mesajında “Avukatı, hakimi, savcısı ve adli personeliyle, tüm yargı mensupları doğru yapsa bile artık yaptığının doğruluğuna kimseyi ikna edemez duruma düşürülmüştür. Bu sebeple toplumu ilgilendiren her soruşturma ve her dava bizi parçalara ayırmaktadır.” ifadelerine yer veren TBB Başkanı Feyzioğlu şöyle devam etti:

“Yargıya güven, tarihin en düşük seviyesine inmiştir. Bu durum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığını tehdit edecek derecede tehlikeli bir hâl almıştır.

Layık olanın layık olduğu göreve gelmesi demek olan “liyakat ilkesi”, “iktidardaki kişilere sadakat” tercihiyle yer değiştirmiştir.

Bizi, 15 Temmuz’da iç savaşın eşiğine getiren de budur.

Bugün, Gülenci olduğu söylenerek tasfiye edilenlerin devlet mekanizmasında boşalttığı yerlere, başka tarikat ve cemaatlerin yerleştirilmesinin arkasında da bu keyfilik vardır.

Yargının bağımlı ve taraflı yapısı ile savunma hakkının uluslararası ölçülerle izah edilemeyecek şekilde kısıtlanması en çok, Türkiye’yi yıkmak veya bölmek isteyen terör örgütleriyle, onları maşa olarak kullanan uluslararası güç odaklarının işine gelmektedir. Çünkü suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı birbirinden ayırt edecek yargısal mekanizma darmadağın durumdadır. Suçlular, masumların haklı feryatlarıyla aklanmaktadır.

Türkiye, üretime yönelik, iç ve dış yatırım yapılamaz bir ülke konumuna getirilmiştir. Çünkü yargısı güven vermemektedir. Dolayısıyla artan işsizliğin, fukaralığın da sebebi yargıdaki bu keyfiliktir.

Bu mesele, temsilcisi olduğumuz 105 bin avukatın en önemli meselesi olmanın ötesinde, tüm milletimizin temel meselesidir.

Terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle, yabancı devletlerden iadesini talep ettiğimiz kişilerin iadesi, ancak tarafsız ve bağımsız bir yargıya sahip olursak sağlanabilir. Dış politikada itibarımız, ancak kendi vatandaşlarımızın hukuki güvenliğini sağlarsak artabilir. Ülkemize zarar veren terör örgütlerinin uluslararası meşruiyet kazanması ancak ülkemizde hukuku üstün kılarsak önlenebilir.

Yeni Adli Yılın başlangıcında avukat, hakim, savcı, tüm meslektaşlarımıza ve adalet personeline keyfilikle hep birlikte mücadele edeceğimiz ve Türk Milleti adına başarı kazanacağımız bir dönem diliyorum.”