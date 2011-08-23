-Adli yıl açılış kokteyli iptal edildi ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Yargıtay Başkanlığınca adli yıl açılışı dolayısıyla düzenleneceği duyurulan kokteylin ''şehit ve gazilerle ailelerine duyulan saygı ve açlıkla mücadele ile hayatta kalabilme savaşı veren kardeş Somali ve diğer Afrika insanına karşı hissedilen üzüntüden dolayı'' iptal edildiği bildirildi. Yargıtay Başkanlığı adına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliğine yönelik son günlerde meydana gelen terör saldırıları nedeniyle vatan savunması ve kamu düzeninin korunması gibi ulvi bir görevi ifa eden Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet teşkilatımıza, şehit ve gazilerimiz ile acılarını en derinden paylaştığımız ailelerine duyduğumuz saygı ve açlıkla mücadele ile hayatta kalabilme savaşı veren kardeş Somali ve diğer Afrika insanına karşı hissettiğimiz üzüntüden dolayı, 6 Eylül 2011 tarihinde saat 20.00'de TBMM bahçesinde yapılacağı bildirilen adli yıl açılış kokteyli iptal edilmiştir.''