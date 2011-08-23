T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adli yıl açılış kokteyli iptal edildi  ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2011 20:44

-Adli yıl açılış kokteyli iptal edildi  ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Yargıtay Başkanlığınca adli yıl açılışı dolayısıyla düzenleneceği duyurulan kokteylin ''şehit ve gazilerle ailelerine duyulan saygı ve açlıkla mücadele ile hayatta kalabilme savaşı veren kardeş Somali ve diğer Afrika insanına karşı hissedilen üzüntüden dolayı'' iptal edildiği bildirildi. Yargıtay Başkanlığı adına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliğine yönelik son günlerde meydana gelen terör saldırıları nedeniyle vatan savunması ve kamu düzeninin korunması gibi ulvi bir görevi ifa eden Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet teşkilatımıza, şehit ve gazilerimiz ile acılarını en derinden paylaştığımız ailelerine duyduğumuz saygı ve açlıkla mücadele ile hayatta kalabilme savaşı veren kardeş Somali ve diğer Afrika insanına karşı hissettiğimiz üzüntüden dolayı, 6 Eylül 2011 tarihinde saat 20.00'de TBMM bahçesinde yapılacağı bildirilen adli yıl açılış kokteyli iptal edilmiştir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24