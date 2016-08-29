Adli Yıl açılış kokteyli iptal edildi

Yargıtay Başkanlığı, terörle mücadelede yaşanan can kayıpları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılması planlanan 'Adli Yıl açılış kokteyli'ni iptal etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Adli Yıl açılış törenlerinin planlandığı gibi yapılacağı duyurulan açıklamada, "Son zamanlarda milli birlik ve beraberliğimize yönelik olarak meydana gelen terör saldırıları nedeniyle şahadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin anısına, gazilerimizin ve tüm şehit ve gazi ailelerinin acılarına duyduğumuz saygı ve derin üzüntü nedeniyle 1 Eylül 2016 tarihinde saat 20:00'de T.B.M.M. bahçesinde yapılacağı duyurulan 'Adli Yıl Açılış Kokteyli' iptal edilmiştir" dendi.

Yargıtay'ın açıklamasında ayrıca, Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB), adli yıl açılış törenine katılmama kararına da değinildi. "Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları da gerekçe gösterilerek törene katılım sağlanamayacağı dile getirilmiştir" denen açıklamada "Bilinmelidir ki yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı kurumumuz tarafından büyük bir özenle ve titizlikle korunmakta olup; kapasitesi sınırlı ve güvenlik açısından sıkıntılı olabileceği anlaşılan bir otelin toplantı salonu yerine sahibi devlet ve millet olan bir kongre salonunda bu toplantının yapılacak olmasının nasıl yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını zedeleyeceğini anlamakta zorluk çekmekteyiz" ifadeleri yer aldı.

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile beraberindeki heyetle birlikte bir araya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye bir Yenikapı mitingi mutluluğunu yaşadıktan sonra, artık alternatif adli yıl açılışları olmasın diye düşündük, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza sunduk. 16’sının Türkiye’si 14’ü gibi olmaz diye düşündük. Yargıtay’la ortak düzenleyeceğiz, adli yıl açılışını. Sembolik ama çok değerli bir adım olacak. Bu Eylül’de ümit ediyoruz, yeniden beraberiz" demişti.