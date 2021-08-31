Adli yıl 1 Eylül’de başlıyor

Yeni adli yıl Yargıtay yeni hizmet binasının açılışı ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılacağı törenle 1 Eylül’de başlayacak. Yaklaşık 40 gün süren adli tatilde nöbetçi mahkemelerde tutuklu dosyalara bakılırken, diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilmişti. Yargıtay, Danıştay’da sadece nöbetçi birimler görev yaparken Anayasa Mahkemesi ise adli tatil döneminde yer almadı.

''Toplam dosya sayısı 515 bin 957''

Ankara Ahlatlıbel’de hizmet verecek yeni Yargıtay binasındaki törenle birlikte başlayacak adli yılın açılış konuşmasını Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı açılış töreninde yeni binanın tanıtımı da yapılacak. Ankara’da 6 ayrı binada hizmet veren Yargıtay, bundan sonraki süreçte Ahlatlıbel’deki yeni yerleşkesinde faaliyet gösterecek. Adli yılın açılışı ile birlikte yeni yerleşkesinde hizmet verecek olan Yargıtay’da 1 başkan, 1 başsavcı, 2 başkan vekili, 1 başsavcı vekili, 24 daire başkanı, 1 genel sekreter dahil 364 üye, 800 tetkik hakimi, 207 cumhuriyet savcısı ve bin 915 personelin görev yapacağı, toplam dosya sayısının da 515 bin 957 olduğu Akarca tarafından belirtilmişti. (İHA)