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Yaşam

Adli Tıp'tan 'zihinsel engelli kadına tecavüzde iki farklı rapor' haberiyle ilgili açıklama

Raporu dikkate almayan Edirne’deki mahkemenin hapis cezası verdiği ortaya çıktı

11 Nisan 2017 10:57

İki farklı cinsel istismar olayında zihinsel engelli kadına tecavüze etmekten bir kişiye 19 yıl hapis cezası ve diğer olayda iki kişiye beraat verilmesine ilişkin Adli Tıp'tan açıklama geldi. Açıklamada "Raporlarda aynı tanı konularak aynı sonuçlarla mütalaa verilmiş olup, farklı tarihlerdeki raporlarda birbiriyle çelişen bir husus mevcut değildir. Ceza tayini mahkemelerin takdirindedir" dendi. 

Haberde, B.A. adlı kız çocuğunun 2014’te Edirne’de bir kişinin, 2015’te Çankırı’daki Eldivan Zihensel Engilliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kaldığı sırada ilçede gezerken iki kişinin cinsel istismarına uğradığı belirtilmişti.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada sanığa ‘cinsel istismar’ suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verilirken, Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi, iki sanığı suçsuz bulmuştu. Haberde, Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu’nun iki ayrı raporundaki bir cümlelik fark nedeniyle zıt karar verildiği iddia edilmişti. Çankırı’daki davanın raporunda farklı olarak, “B.A.’daki zeka geriliğinin hekim olmayanlarca anlaşılamayabileceği ancak yakınlarınca ve tekrarlayan görüşmelerle anlaşılabileceği” yorumuna dayanarak beraat kararı verildiği savunulmuştu.

Adli Tıp Kurumu’ndan dün yapılan yazılı açıklamada iki davaya aynı içerikte rapor gönderildiği vurgulanarak, “Raporlarda aynı tanı konularak aynı sonuçlarla mütalaa verilmiş olup, farklı tarihlerdeki raporlarda birbiriyle çelişen bir husus mevcut değildir. Ceza tayini mahkemelerin takdirindedir” denildi. Bu açıklamaya göre, raporu dikkate almayan Edirne’deki mahkemenin hapis cezası verdiği ortaya çıktı.

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