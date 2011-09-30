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Adli Tıp'tan "İbrahim Şahin" raporu İSTANBUL (A.A)

30 Eylül 2011 15:13

-Adli Tıp'tan "İbrahim Şahin" raporu İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - Adli Tıp Kurumu Başkanlığından ikinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 4'üncü raporda, tutuklu sanıklardan eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'in ''ceza ehliyetinin tam olmadığı'' bildirildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen 138'inci duruşmaya, CHP Milletvekili gazeteci Mustafa Balbay, gazeteci Tuncay Özkan, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu ve eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu tutuklu 18 sanık katıldı. Tutuklu sanıklardan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ve Ersin Gönenci ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada, Odatv'ye yönelik operasyona ilişkin açılan davada tutuklu yargılanan, bu davanın tutuksuz sanığı Yalçın Küçük ile tutuksuz sanıklardan Emin Şirin de hazır bulundu. Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, ara kararlar üzerine dosyaya gelen evrakları okudu. Özese, İbrahim Şahin ile ilgili Adli Tıp Kurumundan rapor gönderildiğini belirerek, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesince hazırlanan raporda, suç tarihinde Şahin'in ''ceza ehliyetinin tam olmadığı''nın bildirildiğini kaydetti. Adli Tıp Kurumu Başkanlığından gönderilen 3 ayrı raporda da Şahin'in 7 Ocak 2009'da yargılandığı suçlara karşı ceza ehliyetinin tam olmadığı kaydedilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ile Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün de izlediği duruşmada, sanıkların talepleri alınıyor.

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