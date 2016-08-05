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15 Temmuz Darbe Girişimi

Adli Tıp'taki sahipsiz 10 askerin cesedi kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda çatışma çıkmış, 16 darbeci asker öldürülmüştü

05 Ağustos 2016 12:18

Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 16 cuntacıdan 10'u Adli Tıp Kurumu'nda kaldı. Ailelerin almaya gelmediği cesetler belediye tarafından kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

Darbe girişiminde bulunan askerler polis tarafından gözaltına alınırken 16 cuntacı asker ölü ele geçirildi. Öldürülenler kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma Komutanlığı'ndaki çatışma kameralara şöyle yansıdı:

 

Kimlikleri tespit edildi

 

Çoğunluğunu cuntanın üssü olarak kullanılan Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı askerlerin oluşturduğu 10 cesede darbenin üzerinden 20 gün geçmesine rağmen aileleri tarafından sahip çıkılmadı. Çatışmada ölen 6 cuntacı ise ailelerine teslim edildi.

Adli Tıp Kurumu Yönetmeliği'ne göre, kimliği tespit edilmiş olmasına rağmen ailesi veya yakınlarınca alınmayan cesetler, gömülmek üzere, belediyeye veya mülki idare amirliğine teslim ediliyor. Kimliği belirlenen 10 kişi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandıktan sonra belediyeye teslim edilecek. Belediye de darbecileri kimsesizler mezarlığına gömecek.

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