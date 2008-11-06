Adli Tıp’ta bu kez ‘tecavüz aklama’

Vakit Yazarı Hüseyin Üzmez’in tahliye olmasını sağlayan raporun sahibi İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu’nun, tecavüze uğrayan ve psiklojik tedavi gören 15 yaşındaki M.U. için de ‘ruh sağlığının bozulmadığı’ yönünde rapor verdiği ortaya çıktı. Rapor nedeniyle sanıkların cezaları yarı oranında indirildi.Ankara’da oturan 15 yaşındaki M.U., 4 Mayıs 2005 günü Talat isimli arkadaşının Küçükesat’ta bulunan evine gitti. Ancak Talat evde yoktu. Kapıyı sonradan ismini Ali Haymalı olduğunu öğrendiği travesti açtı. Talat’ın ‘birazdan geleceği’ söylendi. M.U eve geçip beklemeye başladı. Bu sırada aynı evde travesti Haymalı’nın arkadaşı Evren Altay da vardı.M.U.’nun Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği ifadeye göre, travesti Haymalı, kendisine bir kola ikram etti. Küçük kız, kolayı içtikten sonra kendisinden geçti. Gözlerini açtığında Evren Altay’ın kendisine tecavüz ettiğini ve Haymalı’nın da bunu cep telefonuyla kaydettiğini fark etti.Tecavüzden sonra Altay ve Haymalı M.U.’yu alıkoyarak fuhuşa zorlamaya başladı. M.U sekiz gün kaldığı evden, 12 Mayıs 2005’te ablasına telefonla ulaşabildi.Eve yapılan baskın sonucunda M.U kurtarılırken sanıklar Evren Altay ve travesti Ali Haymalı ‘Çocuğun basit cinsel istismarı, çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek’ suçlamasıyla tutuklandı.Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılırken M.U yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi olmaya başladı. Hastaneden gelen “M.U., pskiyatri servisinde tedavi görüyor” yazısı da dava dosyasına konuldu.Mahkeme kararını vermeden önce M.U.’y ruh sağlığını tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu 21 Nisan 2008’de M.U.’ya ilişkin raporunu tamamladı. Kurul, kızın psikolojik tedavi gördüğüne dair hastane raporuna rağmen ‘ruh sağlığının yerinde olduğu’ yönünde bir rapor düzenledi.Verilen raporun ardından mahkeme 23 Haziran 2008’de davayı karara bağladı. Mahkeme, sanıklar Evren Altay ve Ali Haymalı’a sekizer yıl hapis cezası verdi. Ancak Kurul M.U.’nun ruh sağlığının bozulduğu yönünde rapor vermiş olsaydı, mahkeme “Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, onbeş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur” maddesi uyarınca 15 yıl ceza verecekti.M.U.’nun avukatı Murat Yılmaz, müvekkilinin hastanede psikolojik tedavi gördüğüne dair raporu olmasına rağmen, kurulun ‘sağlıklı’ raporu vermesine şaşırdıklarını belirterek, “Müvekkilim hâlâ psikolojik sorunlarla boğuşmakta. İlaç kullanıyor, uyuyamıyor” dedi. Avukat, Adli Tıp’ın bu tür raporlar vermesini ‘jet işlem’e bağladı: “Mağdurların en az bir hafta ile 10 gün müşahede altına alınması gerekirken 5-10 dakikalık görüşmelerle raporlar hazırlanıyor. Mağdurlarla sohbet edilmesi lazım, bu bile yok.”