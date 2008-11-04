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'Adli Tıp'ın Üzmez raporu geçersiz'

Türk Tabipleri Birliği, yazar Hüseyin Ürkmez'i tahliye ettiren Adli Tıp raporunu usül açısından inceledi: Bilimsel geçerliliği yok. Mahkeme kararını gözden geçirsin

04 Kasım 2008 02:00

Türk Tabipleri Birliği, Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez’in tahliyesine neden olan Adli Tıp raporunun bilimsel olarak geçersiz ve hukuken yok hükmünde olduğunu bildirerek, tahliye işleminin gözden geçirilerek yeniden değerlendirilmesini istedi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nce yapılan açıklamada, 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez’in Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen rapor sonrası tahliye edilmesinin kamuoyunda haklı bir infialle karşılandığına dikkat çekildi. Türk Tabipleri Birliği’nin konunun aciliyetini göz önünde tutarak Adli Tıp Kurumu’nun raporunu öncelikle usul açısından değerlendirdiğinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:
“Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu raporun hukuken yok hükmünde olduğu anlaşılmıştır. Bu durunda Hüseyin Üzmez eğer basında yer aldığı gibi bu rapora dayanarak tahliye edilmişse ilgili mahkeme kararının gözden geçirilmesi, yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir."
 

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