Adlı Tıp raporu gelene kadar 4 kez tecavüze uğradı



T24- Beycuma beldesinde ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki B.K., 2008’in haziran ayında evlerinde kalan dayısı 25 yaşındaki Tanju Z.’nin tecavüzüne uğradı. Hamile kalan B.K., durumu ailesine anlatamadı.



Büyüyen karnını kilo almasına bağlayan aile, sancıları artınca götürdükleri hastanede kızlarının hamile olduğunu öğrendi. Aile, doğan bebeği Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu yuvasına verirken, Tanju Z. ise ailenin şikâyeti üzerine tutuklandı. Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada B.K., ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp’a sevk edildi. Ancak Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Kurulu, B.K.’ya 16 ay sonrasına 6 Ağustos 2010 tarihine randevu verdi.



B.K. beş ay önce annesinin bileziklerini alarak evden kaçtı ve 17 gün sonra evine döndü. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerinin ifadesini aldığı B.K., önce Zonguldak’ta bir kuaförde tanıştığı 24 yaşındaki Y.Y., daha sonra Bartın Amasra ilçesinde M.S., ardından da yine Zonguldak’ta 19 yaşındaki Ç.P. ve 30 yaşındaki S.Y. ile birlikte olduğunu söyledi. Bunun üzerine bu dört kişi, küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Bu dört kişi hakkındaki hazırlık soruşturması sürerken, 15 yıl hapis cezası istenen Tanju Z.’nin yargılanmasına dün devam edildi. Duruşma, Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Kurulu’ndan gelecek raporun beklenmesi için ertelendi. B.K., 6 Ağustos’ta Adli Tıp’da muayene edilecek.