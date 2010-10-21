Adli Tıp raporu gecikince tecavüz sanıkları tahliye edildi

T24 - ODTÜ öğrencisi genç kızı kaçırarak tecavüz eden iki sanık, Adlî Tıp Kurumu’nun rapor için 1,5 yıl sonrasına randevu vermesi nedeniyle mahkeme tarafından tahliye edildi.



Adlî Tıp Kurumunun tecavüz mağduru kadınlara rapor verme süresinin 2.5 yılı bulması ve mahkemelerin diğer kurumların raporunu kabul etmemesi önceki gün bir kez daha tecavüz sanıklarının lehine karara neden oldu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi İ.G.’ye tecavüz davasında mahkeme heyeti raporun gelmesinin uzun süreceği gerekçesiyle sanıkların tahliyesine karar verdi.



Avukatı Evren Paydak’ın anlatımına göre İ.G, 18 martta özel ders verdiği bir evden dönerken iki erkek tarafından kaçırıldı. T.D. ve A.Y. isimli erkekler 23 yaşındaki kadın öğrenci İ.G.’ye Ayaş Sincan Bölgesinde tecavüz etti. İ.G. olaydan sonra şikâyetçi olurken, zanlılar yakalandı. Ankara Adlî Tıp Şube Başkanlığı mağdurda darp ve cebir izlerini tesbit etti. Ankara Numune Hastanesi “ruhsal sağlığı bozulmuştur” raporu verdi. Yapılan vajinal muayenede sanıklardan birisine ait sperm örneği bulundu. Ankara ve Gazi üniversiteleri de mağdurun “Post Travmatik Stres Bozukluğu” yaşadığına, dair rapor verdi.





Cüppeleri çıkardılar



Konuyla ilgili 30 Eylül’de Ankara Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ikinci duruşmada hâkim mağdurun ruh sağlığının bozulup bozulmadığına ilişkin raporun İstanbul Adlî Tıp Kurumu’ndan alınması gerektiğini söyledi. Avukatların zaten bu konuda iki hastaneden alınmış rapor bulunduğu, süreci çok uzatacak İstanbul Adlî Tıp Kurumu’ndan alınacak raporun gerekli olmadığı yönündeki itirazını kabul etmedi. Önceki gün gerçekleşen üçüncü duruşmada ise Mahkeme heyeti, sanıkların 7 aylık tutukluluk süresi ve mağdurun ruh sağlığıyla ilgili raporun İstanbul Adlî Tıp Kurumu’ndan gelmesinin uzun süreceğini göz önüne alarak sanıkların serbest kalmasına karar verdi.



Kararı protesto eden sanık avukatları cübbelerini çıkararak duruşma salonunu terk etti ve konuyu Avrupa Birliği delegasyonu ve Birleşmiş Milletler CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi) Komitesi’ne rapor edeceklerini belirtti.





‘Yargıtay bozarsa’

Avukat Paydak, “İstanbul Adlî Tıp Kurumu’nun raporlarını mahkemeye göndermesi ortalama 2-2.5 yıl sürüyor. Başka kurumların raporlarının kabul edilebileceği yönünde hem Devlet Denetleme Kurulu’nun raporu hem de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün genelgesi var. Ancak mahkemeler ‘kararımız sonra Yargıtay tarafından bozulur’ diyerek ille İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istiyor” dedi. Paydak “Tecavüz mağduru kadınlar sanıkların serbest bırakılması sonrasında korku içinde yaşıyor, evlerini işlerini değiştirip izlerini kaybettirmeye çalışıyorlar. Ayrıca 2 yıl boyunca Adlî Tıp Kurumu’nun muayenesini beklemek tam bir işkenceye dönüşüyor.” şeklinde konuştu.





