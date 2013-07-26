Adli Tıp raporu: Biber gazı öldürebilir!

Yalova'da polisin yüzüne yakın mesafeden biber gazı sıktığı, astım hastası Çayan Birben'in (31) ölümünün ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda, kişinin yakın mesafeden yoğun olarak biber gazına maruz kalmasının beyin kanamasında etkili olabileceği belirtildi.

Yalova’da 27 Mayıs 2012’de polisin sıktığı biber gazı nedeniyle yaşamını yitiren Çayan Birben’in (31), ölümüne neden oldukları öne sürülen 4 polis hakkında “taksirle insan öldürme” suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yalova Asliye Ceza Mahkemesi, suçun “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” olduğunu belirterek görevsizlik kararıyla dosyayı Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Çayan Birben çıkan bir kavgaya polisin müdahalesi sırasında olay yerinde bulunuyordu. Tanıklara göre kavgaya karışmamış, polislere de “Hastayım, astımım var, bana sıkmayın” demişti. Ancak, polisler Birben’in yüzüne yakın mesafeden biber gazı sıktılar. Fenalaşınca hastaneye kaldırılan Birben, 30 Mayıs 2012’de yaşamını yitirdi.



Gazın etkisi raporda



Hilal Köse'nin Cumhuriyet'teki haberine göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp raporunda, kişinin yakın mesafeden yoğun olarak biber gazına maruz kalmasının beyin kanamasında etkili olabileceği belirtildi.

Raporda “Kendinde mevcut beyin-damar anevrizması (genişleme) bulunan kişinin yakın mesafeden yoğun olarak biber gazına maruziyeti halinde, serebral anevrizmanın rüptürüne (yırtılma) efor ve stres faktörüne ilave faktör olarak etkili olabilir” denildi.



Ağır cezalık suç



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2013’te soruşturmayı tamamladı. Şüpheli 4 polis hakkında “taksirle öldürme” suçundan iddianame düzenlendi. Yalova Asliye Ceza Mahkemesi ise iddianamede şüpheli polislerin orantısız ve sınırsız güç kullanarak Çayan Birben’in ölümüne sebebiyet verdiğinin belirtildiğine dikkat çekti ve kovuşturmanın da TCK’nin 874. ve 861-3e maddeleri uyarınca yapılması gerektiğini belirtti. Yalova Asliye Ceza Mahkemesi dosyayı görevsizlik kararıyla Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. TCK’nin 874. maddesi, kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası verilmesini hükmediyor. “Kasten yaralama” suçunu düzenleyen TCK’nin 86. maddesinde ise 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.