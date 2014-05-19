Adli Tıp, Mülkiye Demir Kılınç'ın hastane raporunu inceleyecek

Kitap satarak PKK’ya yardım ve yataklık yaptığı suçlamasıyla aldığı 2 yıl 1 ay hapis cezası Yargıtay'ca onanandığı için 6 aylık bebekleri Özgür ve Lorin'le hapise girmek zorunda kalacak olan Mülkiye Demir Kılınç'ın hastaneden aldığı sağlık raporu Adli Tıp tarafından incelenecek. Kılınç'ın eşi Ahmet Kılınç "Bu durum bize en azından 1 ay kazandırır" dedi.

Başka Haber’den Hıdır Tok’un haberine göre, Ahmet Kılınç'ın yaptığı açıklama şöyle:

13 Mayıs'ta savcılığa yaptığımız erteleme talebimizde, birinci gerekçemiz 5275 sayılı kanunun 16/4 maddesine istinaden ikiz bebeklerin göz önünde bulundurulmasına yönelikti. Savcılık bu talebimizi reddetti. Savcılığın yorumuna göre bebeklerin 6 aylık aylık olmaları yeterliydi. Bu konudaki itirazlarımız, yasanın geniş yorumlanmasına dair isteklerimiz kabul görmedi.

Erteleme talebindeki ikinci gerekçemiz 5275 sayılı kanunun 16/2, 3 ve 6 ya istinaden eşim Mülkiye'nin yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı 1 sene ertelemeye yönelikti.

Savcılık, eşimin sağlık sorunlarına dair Haseki Hastanesi'nden alınan sağlık kurulu raporunun Adli Tıp tarafından değerlendirilmesini istedi.

İnfaz ya da erteleme kararı, Adli Tıp raporu değerlendirildikten sonra verilecek. Bu durum bize en azından 1 ay kazandırır.

Bu süre bize bir teselli değil ama en azından bebeklerimizin 6 aylık kontrollerini dışarıda yapabileceğimize sevindik.

Şu an Adli Tıp'ın "cezaevinde kalması sağlığı açısından uygun değildir" raporu vermesine dair umudumuz yok çünkü Mülkiye'yi bebeklerden ayrı olarak tek başına değerlendirecek.

Adli tıbbın önceden verilen ve verilmeyen raporları incelendiğinde böyle bir sonuç çıkarıyoruz.

Beklentimiz 5. yargı paketi içerisinde Mülkiye ve ikiz bebeklerini cezaevine girmekten kurtaracak yasaların olması ve bu yasaların Adli Tıp raporunu savcılık değerlendirmeden yürürlüğe girmesine yönelik.

Bizim yaşamak zorunda bırakıldığımız bu süreç yargı ve infaz sistemindeki bazı eksiklerin giderilmesine yol açarsa bu büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır.