Adli Tıp Kurumu'nda taciz ve tecavüz izdihamı

Hüseyin Üzmez davasının tartışmalı raporuyla gündeme gelen Adli Tıp 6. İhtisas Dairesi'nde yeni dönem. 8 dakikada bir dosya incelenen dairede artık her dosyaya 45 dakika ayrılıyor. Ancak bu kez de taciz, tecavüz davalarında kurulun 2010'a kadar tüm randevuları doldu. 2 bin 500 mağdur sırada





Vakit Gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez olayında 14 yaşındaki mağdure B. Ç. için verdikleri 'Ruh ve beden bütünlüğü bozulmamıştır' raporuyla büyük eleştiri alan Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi'nde yeni bir dönem başladı. Eleştirilerin ardından çocuk psikoloğu Doç. Dr. Ayten Erdoğan ile Uzman Doktor Ahmet Çevikaslan görev yapmaya başladı.



2 bin 500 mağdur sırada



Tüm Türkiye'den gelen dosyaları inceleyerek karara bağlayan kurulun baktığı dosya sayısı aynı zamanda taciz ve tecavüzün sayısal boyutlarını da ortaya koyar nitelikte. Daire daha önce yoğunluk nedeniyle 8 dakikada bir dosyaya bakıyordu. Eleştirilerin ardından şimdi bu süre uzatıldı. Her bir dosya için 45 dakika süre ayrılıyor. Ne var ki bu durum uzun kuyrukların oluşmasına yol açtı. Kurulun inceleme için verebildiği ilk tarih 2010. Bekleyen vaka sayısı ise şimdiden 2 bin 500'ü buldu.



6'ıncı İhtisas Dairesi geçtiğimiz yıl 4 bin taciz, tecavüz ve istismar, fiziksel şiddet dosyasını karara bağladı. Olaydan çok uzun süre sonra randevu verilmesi bu kez 'Böylesi bir raporun ne kadar sağlıklı olacağı' sorusunu da gündeme getirdi.



Günde 70 - 80 dosya



İsmini vermek istemeyen bir Adli Tıp uzmanı 'Üzmez kararıyla çok yıprandık. Kurul olarak hata yapmamamız gerekiyor. Önceden 8 dakikada bir dosya inceleniyor, bir günde 70 - 80 dosyayı karara bağlıyorduk. Şimdi ise günde 15 dosyaya bakılıyor. Süre uzadı ama bu kez dosya yığıldı. Yeni uzman alınmalı' diye konuştu. Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, taciz vakalarında en sağlıklı kararın olayın olduğu günlerde verilen kararlar olduğunu söyledi.



Gecikmiş adalet adaletsizlikten kötü



Yoğunluğa karşı Türkiye genelinde bölgesel adli tıp merkezlerinin açılması gerektiğini söyleyen Ceza Hukukçusu Avukat Ali Rıza Dizdar, 'Yurt çapındaki tüm çocuk vakaları İstanbul'a gönderiliyor. Uzman sayısı yetersiz. Kurumun içinde uzmanlar çalışamaz hale geldi. Bir söz vardır, 'Gecikmiş adalet adaletsizlikten daha kötüdür' diye. Cinsel istismarda bir sene sonra mağdurların fiziksel yapılarıyla beraber ruhsal yapılarında da değişiklikler olabilir. Bir yıl sonra verilecek rapor kesinlikle sağlıklı olmayacaktır' dedi. (Akşam)

