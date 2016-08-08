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Adli Tıp Kurumu’nda ‘FETÖ’ operasyonu; 7 kişi tutuklandı

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 10 kişiye de yurt dışı yasağı konuldu

08 Ağustos 2016 19:07

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adli Tıp Kurumundaki ‘FETÖ’ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna operasyon düzenleyen polis, 18 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 17'si tutuklanmaları istemiyle mahkemeye gönderildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde sorguları yapılan Habib Bostan, İlhami Kömür, Ahmet Sadi Çağdır, Nuri Çalışkan, Muhammed Fevzi Şahin, Hüsrev Demirel ve Bekir Uyar tutuklandı.

Hakimlik, 10 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak, adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

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