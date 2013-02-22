Adli Tıp Kurumu'nda cinsel taciz iddiası

Cinsel istismar mağduru olduğu gerekçesiyle, İzmir Adli Tıp Kurumu'na muayeneye giden S.NK adlı genç kadının, L.E adlı doktor tarafından, cinsel organına parmaklarını sokmak suretiyle, cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Durumun farkına varmayan genç kadın, hemşirenin doktoru şikâyeti sonrasında, tacize uğradığının farkına vardığını belirtti.

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı'nda, cinsel istismar ve cinsel saldırı mağduru genç kadınların muayenesini yapan Uzman Doktor L.E'nin, parmaklarını kullanarak 'kızlık muayenesi' yaptığı iddiası şok etkisi yarattı.

Olayın ortaya çıkması üzerine soruşturmayı yürütenlere ifade veren Uzman Doktor L.E, 'kızlık zarını' parmakla muayene ettiğini ve bunun normal bir muayene olduğunu, hekimlerin karşısındaki kişiye zarar vermeden gerekli gördükleri muayene teknikleri kullanabileceğini belirterek, "Bunlar bilinen muayene şekilleridir ve suç teşkil etmez" ifadesini kullandı.

'S.N.K: Muayenenin normal olmadığını sonradan öğrendim'

Mağdur olarak ifadelerine başvurulan ve Uzman Doktor L.E. tarafından muayene edildikleri belirlenen S.N.K, erkek doktorun parmağıyla muayene ettiğini, muayenenin normal olmadığını ise sonradan öğrendiğini söylerken "Orada yaşadığım sıkıntıları başka kızların yaşamasını istemiyorum. Utanç verici durum. Bu yüzden beni parmakla muayene eden doktorun bulunmasını istiyorum. Diğer arkadaşlarımın da aynı şekilde muayene olmasını istemiyorum" dedi.

S.N.K'nin annesi B.Y. de kızını doktorun parmakla muayene ettiğini sonradan öğrendiği belirtip, "Bir anne olarak bunları duyunca şoke oldum. Biz kendimizi doktorlara emanet edemeyecek miyiz? Kızımın bunları yazmasına ve anlatmasına da bu yüzden izin verdim" dedi.

'Kınama cezası verilmedi'

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı ise disiplin soruşturmasını tamamlayarak, Doktor L.E'nin kızlık zarının kontrolü sırasında zardan içeri doğru parmağını sokmasının bilinen kızlık zarı muayenesi yöntemlerinden olmadığı bu nedenle doktorun davranışının kusurlu olduğu ve hakkında disiplin cezası verilmesi gerektiği belirtildi. L.E hakkında kınama cezası verildi ama yönetmelik gereği, bu cezanın verilemeyeceği için İzmir İdare Mahkemesi bu kararı bozdu. Soruşturma ise hâlâ devam etmekte.

'Hemşireye dava açtı'

Konuyla ilgili ifade veren ve bu duruma başka arkadaşlarının da tanık olduğunu söyleyen hemşire D.S "Doktorun parmaklarını kızın organına sokması üzerine çok rahatsız oldum. Onu uyardım ama devam etti. Vatandaşlık görevimi yaptım. Durumu yetkililere anlattım" dedi. Doktor L.E ise hemşire D.S'ye karşı İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Uzman Doktor L.E, söylenenlerin iftira olduğunu belirtirken "Kendisi bir doktor değil. Muayeneye doktor karar verir. Onun bu suçlaması nedeniyle bana artık benzer görevler vermiyorlar. Zor durumda kaldım' diye konuştu.