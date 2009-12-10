Adli Tıp Kurumu 2011'e gün verdi!

T24 - Üzmez olayında gündemden düşmeyen Adli Tıp Kurumu bu kez de bir cinsel suç davasında 2011'e gün verdi. Mahkeme de sanığı tahliye etti.



Sabah gazetesinin haberine göre Eskişehir'de bir buçuk yıldır süren davada beklenen Adli Tıp Kurumu raporu 2011 yılına sarkınca öğrencisi kızla ilişkiye girmekle suçlanan atletizm antrenörü tahliye edildi. İddiaya göre olay 3 Haziran 2008'de Hoşnudiye Mahallesi'ndeki tren garında meydana geldi. Kentteki bazı ilköğretim okullarında atletizm antrenörlüğü yapan İ.O. (24), akşam saatlerinde boş bir tren vagonunda sporcusu İ.G.K. (14) ile ilişkiye girdi. Kız polise şikayetçi olurken antrenör de İ.G.K'nın isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Tutuklanan antrenör hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Süpriz tahliye



Sanık duruşmalarda da kızın rızasıyla ilişkiye girdiğini, bu olay nedeniyle İ.G.K.'nın ruh ve beden sağlığının bozulmadığını öne sürerek, "Yaptığımın bu kadar büyük bir suç olduğunu bilseydim yapmazdım" dedi. Kız ise sanığın bir kez boş tren vagonunda, birkaç kez de stadyumdaki bir odada kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini iddia etti. Önceki günkü duruşmada da ilginç bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun kızın ruh ve beden sağlığının bozulup-bozulmadığına ilişkin inceleme için 2011 yılının nisan ayına gün verdiğini belirtti ve gecikecek rapor nedeniyle sanığı tahliye etti.