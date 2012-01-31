-Adli Tıp habere açıklık getirdi İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, bugün bir gazetede yer alan ''Adli Tıp: Tecavüz mağduru bağırmadı, rızası var'' başlığıyla yayımlanan haberdeki ifadenin, haberi yazanın kanaati olduğunu bildirdi. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ''Adli Tıp: Tecavüz mağduru bağırmadı, rızası var'' başlıklı habere ilişkin şunlar kaydedildi: ''Diyarbakır Adli Tıp Şube Müdürlüğünce 1 Haziran 2011 tarihli 2011/3636 sayılı raporun düzenlendiği, raporun sonucunda 7 Şubat 2011 tarihinde Diyarbakır Devlet Hastanesi Psikoloji Laboratuvarında kişinin IQ testinin 64 olarak ölçüldüğü, haberde belirtilen 'yüzde 36 zeka özürlü olduğu'nun herhangi bir tıbbi belge de bulunmadığı gerek şube müdürlüğünde 22 Nisan 2011 tarihinde, gerekse Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 31 Mayıs 2011 tarihinde yapılan psikiyatrik muayenelerinin birlikte değerlendirildiği, kişide hafif derecede zeka geriliği, davranış bozukluğu ve anksiyete bulunduğunun belirtildiği, bu durumun mağduresi, bulunduğu fiile karşı beden veya ruh bakımından kendisini savunmasına engel bir durum teşkil etmediği, eyleme ruhsal yönden mukavemete muktedir olduğu ve olay nedeniyle ruh ve beden sağlığının bozulmadığının bildirildiği; haberde geçen 'cinsel saldırıya uğradığında bağırmadı, rızası var' şeklindeki ifadeler de haberi yazanın kanaati olduğu, raporda bu ifadelerin geçmediği, asılsız olduğu anlaşılmaktadır.''