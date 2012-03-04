Adli Tıp: Cezaevinde kalmasına sağlık açısından engel yok

T24- Adli Tıp Kurumu, 2008 yılında, sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilen Ergenekon sanığı emekli Orgeneral Şener Eruygur'la ilgili raporunu tamamladı. Mahkemeye gönderilen raporda, "Cezaevi koşullarında kalmasında sağlık açısından engel yok. Sağlık durumu ciddi değil" denildi.

Zaman gazetesinin haberine göre, sağlık gerekçesiyle uzun süredir tutuksuz yargılanan Ergenekon sanığı emekli Orgeneral Şener Eruygur'la ilgili Adlî Tıp Kurumu (ATK) raporu tamamlandı. Geçtiğimiz aralık ayında 3. ATK İhtisas Kurulu'nda muayeneden geçen Eruygur'la ilgili "Cezaevi koşullarında kalmasında sağlık açısından engel yok. Sağlık durumu ciddi değil." yönünde rapor verildi. Karar, mahkemeye gönderildi. Geçtiğimiz ocak ayında GATA'da "sağlık durumu ciddi değil" yönünde rapor verilen diğer Ergenekon sanığı emekli Orgeneral Hurşit Tolon tutuklanmıştı.

Şener Eruygur, 1 Temmuz 2008 günü 6. dalga operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fakat daha sonra koğuşunda düşerek beyin kanaması geçirdiği ve felç olduğu ileri sürüldü. 2008 Eylül ayında 'sağlık sorunları' nedeniyle tahliye edildi. Belli bir süre GATA'da yattı. Daha sonra belli dönemlerde GATA'ya gitmek üzere evine çıktı. En son olarak 2009 yılında da eşi ile Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde bir kafede görüntülenmişti.

Ergenekon terör örgütünün 2. davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 3,5 yıldır dışarıda olan Eruygur için geçtiğimiz kasım ayında yeni bir karar aldı. Sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanan sanığın sağlık durumuyla ilgili nihai rapor alınması için Adli Tıp'a sevk etti. Mahkeme, Eruygur'un 'sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel olup olmadığının' öğrenilmesini istedi. Bunun üzerine Eruygur, 28 Aralık 2011'de ATK 3. İhtisas Kurulu'nda bir saat muayeneden geçti. Burada geçmişe dönük tüm raporları ve tıbbî işlemler incelendi. Ayrıca doktorlar tarafından incelemeden geçirildi. Rapor ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Beyin ve kalp rahatsızlıkları açısından incelenen Eruygur'da ciddi hayati bulgulara rastlanılmadı. Verilen raporun sonucunda ise 'mevcut durumunun çok ciddi olmadığı ve cezaevinde kalmasına engel bulunmadığı' ifade edildi. Mahkemeye giden rapor, önümüzdeki günlerde değerlendirilecek. Ergenekon'un 2. iddianamesi sanıklarından Şener Eruygur, 'örgüt yöneticiliği ve darbeye teşebbüs' ile suçlanıyor. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.