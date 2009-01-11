Adli kontrol nedir

“Tutuklama” tedbirinin bir alternatifi olan adli kontrol koruma tedbiri, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ile hukukumuza getirilen yeniliklerden birisi.



Kanun koyucu tarafından tutuklamanın ağır sonuçlarını ortadan kaldırmak, yargılamanın tamamlanabilmesi için “insan haklarına yapılan orantısız müdahalelerin önüne geçmek” maksadıyla bağımsız bir kurum olarak uygulamaya konuldu.



“Adli kontrol” uygulaması ise kişinin hürriyetine belirli alanlarda kısıtlama getirebiliyor:

1. Yurt Dışına Çıkamamak

2. Hakim Tarafından Belirlenen Yerlere Belirtilen Süreler İçinde Düzenli Olarak Başvurmak

3. Hakimin Belirttiği Merci veya Kişilerin Çağrılarına ve Gerektiğinde Meslekî Uğraşlarına İlişkin ya da Eğitime Devam Konularındaki Kontrol Tedbirlerine Uymak

4. Her Türlü Taşıtları veya Bunlardan Bazılarını Kullanamamak ve Gerektiğinde Kaleme Makbuz Karşılığında Sürücü Belgesini Teslim Etmek

5. Özellikle Uyuşturucu, Uyarıcı veya Uçucu Maddeler İle Alkol Bağımlılığından Arınmak Amacıyla, Hastaneye Yatmak Dahil, Tedavi veya Muayene Tedbirlerine Tâbi Olmak ve Bunları Kabul Etmek

6. Şüphelinin Parasal Durumu Göz Önünde Bulundurularak Miktarı ve Bir Defada veya Birden Çok Taksitlerle Ödeme Süreleri Cumhuriyet Savcısının İsteği Üzerine Hakimce Belirlenecek Bir Güvence Miktarını Yatırmak

7. Silah Bulunduramamak veya Taşıyamamak, Gerektiğinde Sahip Olunan Silahları Makbuz Karşılığında Adli Emanete Teslim Etmek

8. Cumhuriyet Savcısının İstemi Üzerine Hakim Tarafından Miktarı ve Ödeme Süresi Belirlenecek Parayı Suç Mağdurunun Haklarını Güvence Altına Almak Üzere Aynî veya Kişisel Güvenceye Bağlamak

9. Aile Yükümlülüklerini Yerine Getireceğine ve Adli Kararlar Gereğince Ödemeye Mahkum Edildiği Nafakayı Düzenli Olarak Ödeyeceğine Dair Güvence Vermek

