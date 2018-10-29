Adli kontrol 'kıskacı' büyüyor: Üç ayda yaklaşık 17 bin kişilik artış

Adli kontol altında Temmuz ayında 389 bin 497 kişi varken, bu sayı eylül ayında 406 bin 451 kişiye ulaştı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı’nın Eylül 2018 verilerine göre Eylül ayı itibariyle 614 bin 901 kişi denetimli serbestliğe tabii durumda. Bunların 13 bin 259’u çocuk. Denetimli serbestliğin uygulandığı dosya sayısı 614 bin 901.

Denetimli serbestliğin bir türü olan ‘adli kontrol’ ise haziran 2018 itibariyle 406 bin 451 dosyada uygulanıyor. 489 dosyada ise ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ uygulanıyor. Bir önceki ayda 607 bin 936 kişi denetimli serbestliğe tabii durumdaydı. Bunların 13 bin 79’u çocuktu. Denetimli serbestliğin uygulandığı dosya sayısı 450 bin 503’tü. ‘Adli kontrol’ ise Ağustos 2018 itibariyle 398 bin 294 dosyada uygulanıyordu. Temmuz ayında ise 597 bin 831 kişi denetimli serbestliğe tabii durumdaydı. Temmuz ayında 389 bin 497 kişi adli kontrol kıskacı altındaydı.

Kaç çeşit denetimli serbestlik türü var?

442 bin 506 kişiye uygulanan denetimli serbestlik türleri Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı’nın sitesinde şöyle sıralanıyor: “Adli kontrol, tedavi ve denetimli serbestlik, adli para cezası karşılığı kamuya yararlı çalışma, mükerrirlere özgü denetimli serbestlik, seçenek yaptırımlar, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, hükmün açıklanmasını geri bırakılması, erteleme süresinde denetimli serbestlik, etkin pişmanlık, çocukların denetim altına alınması, konutta infaz, koşullu salıverilme sonrası denetimli serbestlik.”