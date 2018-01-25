Adıyamanlı gazilerden 'Zeytin Dalı Harekatı' için gönüllü askerlik başvurusu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi üyesi 100 gazi, ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesine gelerek, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Ahmet Okutan ve üyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla askerlik şubesine gelerek, dilekçe verdi. Askerlik şubesine başvurduktan sonra yağmur altında açıklama yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Okutan, şunları söyledi:

\"Mustafa Kemal Atatürk diyor ki \'Her doğan Türk askerdir\'. 7\'den 70\'e kadar şimdi Adıyaman Mağlup Gazileri, en çok savaşın heyecanını bilenler; çünkü o heyecanı yaşayanlardır. Herkes, o heyecanı bilir de savaşa katılan heyecanları da başkadır. Şimdi bunların kalbinde, heyecan kaynıyor. Çünkü savaşı görmüş kişilerdir. Şu anda benim de kazanım kaynıyor. Evet, diyorum ki şanlı Mehmetçik, vatan için anandan yardan vazgeçen Mehmetçik, kahramanlık yolunda serden geçen Mehmetçik, ey Mehmetçiğim; şimdi sana kocaman bir selam söylüyorum. Vatan için anadan, yardan vazgeçen Mehmetçik, şimdi biz Afrin sınır ötesi savaşa katılmak için biz Adıyaman Maruf Gaziler dilekçemizi askerlik şubesine vereceğiz. Savaşa katılmak için biz şu anda Afin\'deki Mehmetçik\'e kocaman bir selam gönderiyoruz. 150 üyemiz var. Burada olanlar, verecek.\"



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