Adıyaman’dan İtalya’ya radyasyonlu konteyner gitti

T24 - Adıyaman’dan gönderilen ve Cidde üzerinden İtalya’nın Cenova kentine ulaşan konteynerin aşırı radyasyon yaydığı tespit edildi. Kimse yaklaşamayınca bir yıl limanda bekletildi. Sonunda özel operasyonla kaldırılsa da olayın sırrı çözülemedi.



Avrupa’nın en büyük ikinci limanı olan İtalya’nın Cenova kentindeki limana 13 Temmuz 2010’da indirilen bir konteyner, ülkenin tarihindeki en büyük nükleer skandala yol açtı. Hurda metal yüklü konteyner, geçen yıl Adıyaman’dan yola çıkmış, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinden gemiye yüklenerek Cenova’ya götürülmüştü. Limanda yapılan rutin kontrolde konteynerin limitin kat kat üzerinde radyasyon yaydığı tespit edildi.

Liman boşaltıldı



Konteynerin saatte 500 milisievert radyasyon yaydığı belirlendi. Alarma geçen liman yetkilileri derhal konteynerin 500 metre yakınındaki herşeyi boşalttı. Liman yönetimi, sızıntıyı önlemek için konteyner çevresini bir kalıpla kaplayarak içini betonla doldurdu. Bir yılı aşkın süren hazırlık sonrası 700 bin dolara mal olan bir operasyon düzenlendi. 40 itfaiyeci, polis, liman yetkilileri ve nükleer uzmanların katıldığı operasyonda hazırlanan özel bir robot, konteyneri keserek içine girdi.

200 gramlık parça



38 metreküp bir alanın içinde radyasyon yayan parçayı aramaya başladı. Üç gün süren çalışmalar sonucunda 29 Temmuz’da 200 gram ağırlığında silindir şeklinde bir parça bulundu. Parçanın üzerinde hiçbir numara ya da isim olmadığı ve muhtemelen tıbbi bir cihazdan sökülerek hurdaya gönderildiği belirtildi. Radyasyon yayan parça özel önlemler altında bir araca yüklenerek, Almanya’nın Leipzig kentindeki nükleer araştırmalar merkezine gönderildi. Polis, konteyneri taşıyan denizcilik şirketi, gönderen ve alıcıyla irtibata geçse de bu maddenin hurdaların arasına nasıl karıştığını çözemedi.



