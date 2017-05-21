Adıyaman'daki kazada bir aile yok oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikret Demirel idaresindeki 27 F 3532 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 15'inci kilometresindeki Çatalağaç köyü yakınlarında Ayhan Çelik'in kullandığı 44 NP 990 plakalı tırla çarpıştı.



Kazada, otomobilde bulunan Fikret (43), Hatice (40) ve Tuğçe Pınar Demirel (19) olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazada yaralanan ve Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücüsü Çelik ise durumunun kritik olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.