Adıyaman'da tütün protestosu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da çiftçiler, TBMM\'ye sunulan torba yasa tasarısında bulunan kıyılmış tütünün yasaklanmasını protesto etti.

Sabah saatlerinde, yaklaşık 3 bin kişi ellerinde pankart ve tütünlerle Demokrasi Parkı\'nda toplandı. Polis ve askerlerin katıldığı geniş güvenlik önlemlerin alındığı protestoda çiftçiler sloganlar eşliğinde Atatürk Bulvarı\'na yürüdü. Torba yasasında bulunan tütün yasasının geri çekilmesini isteyen çiftçiler, Adıyaman Valiliği önüne yürüdü. Burada toplanan çiftiler, bir süre \'tütünüme dokunma\' sloganların ile protesto etti.

Toplanan kalabalık adına konuşan Tütün Platformu Başkanı Abdurrahman Tutdere, \"Bütün çiftçilerin uykuları kaçtı. Adıyaman\'ı büyük bir umutsuzluk bulutu kaplamış durumdadır. Bu umutsuzluk bulutunu dağıtacak yeniden aydınlık günleri ortaya çıkartacak yine Adıyaman\'ın kendisi olacaktır. Adıyaman halkının demokratik duruşu, ekmeğine sahip çıkışı, aydınlık günleri geri getirecektir. Bizler; Adıyaman Tütün platformu olarak yıllardan beri bu yasakların kaldırılması için mücadele verdik ve bundan sonrada alanlarda olacağız. Yasal düzenlemenin geri çekilmesi tütünün önündeki yasakların kaldırılması için mücadelemizi vereceğiz\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından çiftçiler, buradan valilik önüne yürüdü. Polisin izin vermemesi üzerine çiftçiler ile polis arasında tartışma çıktı. Çiftçiler çevik kuvvet bariyerini aşarak valilik önünde toplandı.

Bunun üzerine Valilik binasındaki balkona çıkarak çiftçilere seslenen Vali Nurullah Naci Kalkancı, \"Temmuz ayında Adıyaman\'da göreve başladım. Geldiğim günden beri iki tane konuyla ilgileniyorum. Bir tanesi Samsat\'taki deprem İkincisi ise Adıyaman\'daki tütün problemi. Bu iki önemli konuyu geldiğimiz günden beri her platformda konuştuğumuz ulaştığımız her kesime iletiyoruz\" dedi.

Kalkancı, konudan Başbakanın da bilgisi olduğunu belirterek, \"Bu kanun tasarısı bu şekilde çıkmayacaktır. Birilerini hedef alarak sorun çözülemez. Ben size durumu özetliyorum. Bu hak aramaya biz de hoş karşıladık. Bu talebinizle, bu mağduriyetinizden sağır sultan bile haberdar oldu. Siz elinizden geleni yaptınız, hak aramanızı yaptınız, biz de hoş karşıladık. Sizin talepleriniz, arzunuz en yüksek yere kadar ulaştı. İnşallah Adıyaman\'ın mağduriyeti giderilecektir. Bu eylemden vazgeçelim. Burada da trafiği kapatmakla mağduriyet oluşuyor. Tam 5 saat oldu. Bu kanun tasarısı daha meclisin gündemine gelmedi. Sabredelim, inşallah düzelecek. Adıyaman huzur kenti, barış kenti\" diye konuştu.

Vali Kalkancı\'nın konuşmasının ardından çiftçiler dağıldı.



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