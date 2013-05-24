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Çevre

Adıyaman'da soyu tükenmekte olan iki çizgili sırtlan görüntülendi

Adıyaman'da, iki çizgili sırtlan fotokapan yöntemiyle görüntülendi

24 Mayıs 2013 10:46

Soyu tükenmekte olan iki çizgili sırtlan Adıyaman'da 'fotokapan' yöntemiyle tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, yaptığı açıklamada, bölgede varlığı yıllardır bilinen ancak bilimsel olarak tespit edilemeyen çizgili sırtlanı görüntülemek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde görevli proje araştırmacısı Ali Onur Sayar'ın Adıyaman'a geldiğini anımsatan Kozan, "Sayar, Nemrut Dağı Milli Park sınırlarında bir mağarada yaptığı çalışmada, iki çizgili sırtlanı fotokapan yöntemiyle tespit etti" dedi.

Projenin, Adıyaman ve bölgesinde yaban hayvan türlerinin tespitine yönelik ilk çalışma olduğunu vurgulayan Kozan, biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan kentte canlı türlerin tespiti ve korunmasına yönelik faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

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