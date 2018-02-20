T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adıyaman'da silah operasyonu: 4 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek, bilye atar silah ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı

20 Şubat 2018 01:13

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek, bilye atar silah ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 2 adrese operasyon düzenledi. Aranan adreslerde ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek, bilye atar silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Ele geçirilen silah ve münimmata el koyan ekipler, isimleri açıklamayan 4 kişiyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALAN ADIYAMAN DHA ADIYAMANEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganizeMücadeleArananEleFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24