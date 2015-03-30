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Yaşam

Adıyaman'da sağanak yağmur 50 evi sular altında bıraktı

Adıyaman'da etkili olan sağanak nedeniyle yaklaşık 50 evi su bastı

30 Mart 2015 11:42

Adıyaman'da gün boyunca yağan yağmur akşam etkisini artırarak sağanağa dönüştü. 50 evi su basarken, araçlar yollarda ilerleyemedi.

Kentte gün boyunca yağan yağmur akşam etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

Sağanak dolayısıyla özellikle Malazgirt, Varlık, Cumhuriyet, Yeşilyurt mahallelerindeki yaklaşık 50 evi su bastı. Bazı vatandaşlar evlerindeki suyu kovalarla boşaltmaya çalışırken bazıları ise belediye yetkililerinden yardım istedi.

Neytullah Doğan, ev ve avludaki suyu kovalarla boşaltmaya çalıştıklarını belirterek, "2007 yılından beri bu evde yaşıyoruz ve her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Belediye yetkililerine kanalizasyon hattının yenilenmesi gerektiğini söyledik ama bu sorunumuz daha giderilmedi" dedi.

 

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