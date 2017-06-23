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Adıyaman'da radyoya saldırı: 4 yaralı

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi

23 Haziran 2017 17:24

Adıyaman'da yerel yayın yapan radyo henüz belirlenemeyen bir "sebepten" dolayı saldırıya uğradı. 4 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin olarak polis, şüpheli 5 kişiyi gözaltına alındı. 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; olay, öğle saatlerinde Hoca Ömer mahallesinde meydana geldi. Selahattin ve İbrahim Alptekin kardeşlerin işlettiği Radyo Tek'e gelen bir grup, bilinmeyen nedenle çalışanlara sopalarla saldırdı. Saldırıda radyo sahipleriyle birlikte adları öğrenilemeyen 2 kişi sopa darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. 

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