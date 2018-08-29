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Adıyaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, 1 kilo sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi

29 Ağustos 2018 02:43

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, polisin \'dur\' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, 1 kilo sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2\'si mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan otomobili durdurmak istedi. Sürücüsünün durmadığı otomobil, kovalamayla yakalandı. Yapılan aramada 1 kilo sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki M.S.A., D.A., A.T. ve V.B.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.B.A. ve A.T. tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Adıyama

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