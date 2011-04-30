-ADIYAMAN'DA OTOBÜS DEVRİLDİ: 30 YARALI ADIYAMAN (A.A) - 30.04.2011 - Adıyaman'da, otobüsün devrilmesi sonucu, çoğunluğu Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na giren öğrencilerden oluşan 30 kişi yaralandı. Çoğunluğu sınav için Atakent beldesinden Adıyaman'a giden öğrencilerin olduğu yolcuları taşıyan Emin Yasak yönetimindeki Atakent Belediyesine ait 02 HP 943 plakalı otobüs, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 19. kilometresinde devrildi. Kazada, çoğu öğrenci 30 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Adıyaman ve 82. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüsün, başka bir araca çarpmamak için devrildiği ifade edildi.