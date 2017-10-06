Adıyaman'da kaza: HDP'li eski başkan ve 1 Suriyeli öldü

Mahir ALAN/GÖLBAŞI(Adıyaman) (DHA)- ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde otomobilin çarptığı motosiklette bulunan HDP eski İlçe Başkanı 52 yaşındaki Osman Sipahi ile Suriyeli Yasin Halil hayatını kaybetti.

Kaza, gece geç saatlerde Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Hakan E., yönetimindeki 44 AU 128 plakalı otomobil, Osman Sipahi idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Kazada eski HDP İlçe Başkanı Osman Sipahi ile motosikletteki Suriye uyruklu Yasin Halil yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılar, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Sipahi ve Halil\'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



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